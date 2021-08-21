動視老董Nolan 又出手！趁公司股價下跌 砸200萬美元買進

今年迄今動視暴雪的股票一直處於下跌，動視暴雪董事 Peter Nolan 最近又大筆買進自家股票。

電玩遊戲公司動視暴雪 (ATVI-US) 股價自 7 月下旬開始下跌，係因遭加州監管機構提告指控該公司歧視女性員工，且其工作場所文化有性騷擾之虞，甚至曾有女性員工因不堪長期性騷擾而在出差途中自殺。在遭政府提告後，動視暴雪在職與前任工作人員的指控也紛紛浮出水面。

雖然動視暴雪駁斥加州公平就業與居住部的說法，但執行長 Bobby Kotick 也承諾會快速確保員工的安全環境，幾位高層也因此中箭落馬，Bazinet 表示，近期領導層的變動是解決問題的第一步。動視暴雪沒有立即回應置評請求。

此外，動視暴雪也面臨整個產業的逆風，原因是中國政府已示意將打擊電玩遊戲產業，並稱其為「精神鴉片」。動視暴雪已進入中國市場，去年在中國推出《Call of Duty》的行動 app。

近期動視暴雪的亮點是在 8 月 3 日公布的第二季財報，該公司的財測樂觀。

花旗分析師 Jason Bazinet 上週將評級自「中性」調升至「買進」，但目標價下修至 105 美元，因為他認為動視面臨的訴訟不足以嚴重損害企業，因為這不會對動視暴雪的基礎知識產權造成任何損害，且中國市場去年在動視暴雪總銷售額中佔比不到 5%，表明這對該公司來說不是一個重大風險。

動視暴雪週五收低 0.65% 至 82.63 美元，以花旗 Bazinet 目標價而言，隱含漲幅 27%。

Nolan 在 8 月 5 日、6 日和 9 日支付了 200 萬美元，總共買進 24715 股，每股均價 80.96 美元。根據他向 SEC 呈報的文件，Nolan 透過家庭信託進行這幾回的購買，目前該家庭信託持股 101507 股，他個人帳戶另外擁有 87062 股，包括限制性股票，另外還透過一家責任有限公司購買 33550 股。

Nolan 沒有回應媒體的置評請求。他同時也是私募股權巨擘 Leonard Green & Partners L.P 公司的資深顧問。Nolan 自 2013 年起擔任動視暴雪的董事，之前在 2003 年 12 月至 2008 年 7 月期間擔任其董事會成員。

Nolan 今年 5 月也支付 210 萬美元，透過該信託買進動視暴雪股票，每股均價 94.96 美元，共計 2.2 萬股。