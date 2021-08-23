【中信投信】外資緊盯聯準會動向 台韓再失血

上周公布的美國 7 月零售額降幅超過市場預期，且預料消費者之後支出將偏向服務，以及全球央行年會即將召開，市場對聯準會貨幣政策調整預期升溫，加上電子產業雜訊仍多，導致外資持續撤退以電子產業為重心的台股、南韓；但觀察外資金流尚未明顯撤出台灣，加上基本面穩健，使 23 日台股早盤一度升逾 400 點。

上週新興亞股遭外資提款最多及回檔修正幅度最高的的前三市場皆為台股、南韓、越南。台股淨流出資金為近 14 周以來最高，達 24.4 億美元（以下貨幣單位皆為美元），南韓淨流出資金較上上周逾 60 億相比，上周流速明顯減緩，僅 11.1 億。但台股、南韓股市周線持續下挫，上周周線再度下修 3.8%、3.5%。

台股 23 日早盤強彈，中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏指出，市場先是受到當沖降稅年底即將到期影響，加上東南亞疫情升溫影響供應鏈，後又因月底召開的全球央行年會、預期聯準會將提前縮減購債，風險偏好略為降溫，導致台股近期走勢轉弱，但觀察外資資金並未明顯撤出，在市場雜音頻傳時，應再度檢視並挑選基本面無虞之利基型產業龍頭，待市場信心回溫，長期盤勢仍相對樂觀。

中信綠能及電動車 ETF 經理人張士琳表示，台股短線將持續震盪整理，建議投資人不妨提前布局長期產業趨勢。「綠色政策」為目前全球政府施政的主旋律，台灣政策也是預定 2050 年達到碳中和，尤其蘋果要求旗下供應鏈 2025 年達到 100% 使用綠電，相關台灣供應廠商如台積電等承諾未來持續推動用電綠化，代表未來有更多企業出現採購綠能的需求，但由於目前市場綠電價格高、資訊不透明，台灣如要承諾目標必須擴大再生能源供給，儲能設備也需跟上，根據 ESS InfoLink 的預測，台灣的儲能市場將在 2023 年出現重大突破，並在未來十年快速成長，建議投資人不妨多加留意相關投資機會。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期市場高度關注東南亞疫情發展。目前越南疫情暫時未見和緩，政府持續謹慎收緊社交管控及加速疫苗施打，第一劑疫苗覆蓋率約為 15%，並有約 165 萬人接種完兩劑。

張晨瑋指出，長期越南經濟仍相對東協主要經濟體穩健。根據亞洲開發銀行資料，今年越南經濟受疫情干擾，經濟成長率遭下修，但成長率約 5.8% 仍是東南亞排行次高，明年經濟成長率預估為 7%，更是東南亞最高。

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