南韓8月前20天出口年增41% 半導體年增40%

據《韓聯社》報導，南韓關稅廳 (海關) 在 23 日 (週一) 公布最新數據，該國 2021 年 8 月前 20 天的出口表現報年增 40.9% 至 322 億美元。背後原因除了和強勁的晶片需求 (年增 39.8%) 有關之外，汽車及石油製品的出口等、也同樣帶來相當貢獻。

南韓 2021 年 8 月前 20 天開工日數有 15 天、較去年同期增加 1 天，日均出口額報年增 31.5%。

以出口貨物類別來看，記憶體晶片年增 39.8%、鋼鐵製品年增 57.2%、石油製品年增 55.3%、乘用車年增 37%、無線通訊設備年增 47%、汽車零組件年增 31.8%、船舶年增 69.5%，家電則出現年減 0.1%。

南韓半導體出口約占該國整體出口的 20%，而汽車出口約占整體的 7%。

依國家地區劃分來看，南韓 8 月前 20 天出口到最大貿易夥伴中國市場報年增 37.3%，對美國出口報年增 50.1%。

有許多國家的經濟在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情中好轉，這也讓南韓經濟在強勁出口支撐下重新的步上復甦軌道。不過 Delta 變種病毒株造成疫情再度升溫，也把未來經濟發展的風險拉高。

而依照當前走勢來看，南韓 8 月出口到了月底時有可能優於去年同期；若真的如此，南韓出口表現自去年 11 月以來，將連續 10 個月出現增長。該國上 (7) 月出口報年增 29.6% 至 554 億美元，創下單月新高。

另一方面，南韓 2021 年 8 月前 20 天的進口表現報年增 52.1% 至 358 億日圓，在這段期間出現 35 億美元入超。

以進口品項來看，半導體年增 17.3%、原油年增 90.3%、天然氣年增 198.2%、石油製品年增 200.4%、半導體製造設備年增 48.9%。