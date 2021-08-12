南韓7月ICT產品出口創歷史新高 晶片出貨年增近4成

數據顯示，南韓 7 月資訊通信技術 (ICT) 產品出口創歷史新高，並連續第 14 個月成長。

南韓科學技術資訊通信部 (科技部) 周四 (12 日) 表示，南韓 7 月 ICT 領域出口額達 195 億美元，年增 30.2%，連續 14 個月保持增勢，並創歷年同期最高紀錄。

另外，上個月進口額達 113.2 億美元，年增 14.9%，貿易順差為 81.7 億美元。

從出口項目來看，晶片與顯示器仍是推動主力，尤其半導體出貨量年增 38.8% 至 110.5 億美元，連續第 3 個月突破百億美元大關。顯示器出口增加 34.9%，為 20.9 億美元。手機出口增加 1.2%，為 9.6 億美元。電腦和周邊設備出口增加 28.3%，為 15.5 億美元。

科技部表示，強勁的需求和不斷上漲的價格，導致記憶體晶片出口在 7 月飆升 43.8% 至 71.4 億美元，而邏輯晶片出貨量躍升 35.8%，至創紀錄的 33.4 億美元。

上個月 OLED 出口幾乎翻了一倍，年增 89.6% 至 12.2 億美元，並連續第 11 個月增長。

從出口對象來看，面向中國大陸的出口增加 30.7%，為 91 億美元。其後依次為越南 29.4 億美元 (17.9%)、美國 26.5 億美元 (47.3%)、歐盟 9.7 億美元 (12.8%)、日本 3.6 億美元 (19.2%)。