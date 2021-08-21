美國東北部疫情接近高峰 專家認為9月底、10月初將減緩

美國專家周五 (20 日) 表示，美國東北部的疫情可能即將走到高峰，預估在未來幾周內，住院和死亡人數會先增加、隨後逐漸趨緩，但疫苗接種和突破性感染等領域的發展仍非常關鍵。

美國疾病管制和預防中心 (CDC) 預估，康乃狄克州和麻薩諸塞州的病例近期可能已經達到高點，不過紐澤西州的確診率仍將上升。

美國東北部州疫情與 CDC 預估值 (圖: Bloomberg、CDC)

自 7 月中旬以來，美國東北部地區持續受到新一波疫情的影響，從阿肯色州和密蘇里州開始爆發，隨後佛羅里達州出現破紀錄的住院病例。根據美國衛生及公共服務部 (HHS) 數據，目前東北部各州的每日住院人數都在上升。

威爾康奈爾醫學院和紐約長老會醫院傳染科主任 Roy Gulick 認為，目前疫情仍在持續增溫，但還未達到先前東北部病例激增的水準，根據模型顯示，預計東北部疫情高峰可能要到 9 月下旬、10 月初才會出現，但現在仍存在不確定性。

不過，與最先受到 Delta 變種病毒熱點地區相比，目前東北部確診率水準仍然很低，領先指標顯示，東北部很可能在不接近佛州疫情水平的情況下達到高峰，預計全美新確診案例幾周內仍將上升。

哈佛、耶魯、史丹佛醫學院的聯合研究發現，在疫情最初爆發點的紐約市，有效的病毒再生數 (Rt 指數) 數據顯示確診數可能會持續下降。目前曼哈頓的 Rt 指數已經跌至 1.0，若未來低於該水平，病例將逐漸減少。

Gulick 說：「無論是疫苗接種率、戴口罩習慣還是接種疫苗後仍確診的突破性感染，多種因素仍然挑戰著我們預估未來疫情趨緩的能力，12 歲以下兒童在尚未接種疫苗的狀況下開學，也有可能影響模型預估。」

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