特斯拉賣給蘋果 馬斯克開條件：「我要當蘋果CEO」

週五 (30 日) 多家外媒報導,蘋果多年前有意拯救瀕臨破產的特斯拉,但特斯拉執行長馬斯克卻提出了一個驚人條件,要賣可以,但他要擔任蘋果 CEO。

去年 12 月底特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 推文表示,2017 年特斯拉現金流不足,他曾考慮過把特斯拉賣給蘋果 (AAPL-US),但是蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 卻連跟他開會討論的興趣都沒有。

為什麼庫克連談都不想談?華爾街日報記者 Tim Higgins 的新書《Power Play: Elon Musk, Tesla, and the Bet of the Century》(暫譯:權力遊戲:馬斯克、特斯拉和世紀賭注) 內文中提到更多的細節。

該新書中內容提到,蘋果 CEO 庫克和特斯拉執行長馬斯克曾通過電話,2016 年特斯拉 Model 3 即將發布,但特斯拉陷入了嚴重的財務困境,庫克當時對馬斯科說他有個想法,想讓蘋果收購特斯拉。

馬斯克對此很感興趣,但對庫克提出一個條件:「我要當 CEO。」

庫克說:「沒問題,蘋果 2014 年收購 Beats 時,留下創始人 Jimmy Iovine 和 Dr. Dre 來經營。」

馬斯克補充道:「不,是蘋果,我要當蘋果 CEO。」

庫克回應:「FUCK YOU!」後就掛斷了電話。

對此書爆出的內幕消息,馬斯克週五予以否認,他未曾和庫克討論過蘋果與特斯拉的合併案,馬斯克還抨擊 App Store 佣金制度,實際上就是在開徵全球網際網路稅。