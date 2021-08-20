〈紐約匯市〉Fed釋出縮減QE風向球 美元登九個月高點 商品貨幣齊跌

美元對主要貨幣周四 (19 日) 觸及九個月高點，投資人擔憂疫情惡化，且美國聯準會 (Fed) 暗示今年將開始縮減量化寬鬆(QE)，意味著公債殖利率將上揚，提高美元計價資產的魅力。大宗商品貨幣暴跌。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 觸及 93.587，是去年 11 月來新高。

7 月會議紀錄顯示，Fed 官員大致預期今年稍晚將縮減每個月購債規模，但在一些關鍵問題上仍有歧見，包括採取行動的時間點和步調。

美國勞工部周四公布，上周首次申請失業救濟金人數回落到 2020 年 3 月的水準，但並未讓美元波動。

瑞銀外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示，會議紀錄發布前，市場的預期是在今年過後縮減，但他不認為年底前這個時間點令人意外。

他並表示，DXY 上漲更有可能顯示投資人的風險胃口收斂，原因包括 Delta 病毒導致和中國經濟降溫。

歐元兌美元最低貶至 1.1665 美元，是去年 11 月初來最低，尾盤貶 0.3% 至 1.1676 美元。

英鎊兌美元貶值 1% 至 1.3642。

疫情打壓油價，疫情讓需求前景壟罩陰霾，使大宗商品貨幣賣壓沉重。

澳幣、紐元下滑到去年 11 月來最低水準。澳幣兌美元貶值 1.2% 至 0.7149 美元，紐元報 0.6827 美元，貶值 0.8%。

挪威克朗對歐元欲振乏力，並未受到挪威央行暗示升息所影響，該央行周四維持基準利率，重申 9 月計劃升息。克朗兌歐元貶值 1.6%，兌美元也貶值 1.3%。

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