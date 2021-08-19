〈台幣〉外資大逃殺 重貶1.26角收27.969元 逾3周新低

台北股匯今 (19) 日上演雙殺走勢，外資狂賣台股逾 500 億元，在匯市也大舉匯出，使得新台幣兌美元匯率摜破 27.9 元關卡，終場重貶 1.26 角，收在 27.969 元，回測 28 元整數關卡，為逾 3 周以來的新低。

Fed 會議紀要暗示，今年內準備開始縮減購債，亞洲股匯市今日應聲嚇挫，新台幣兌美元匯價一路走貶，最低來到 27.973 元，貶 1.3 角，由於貶值力道太過猛烈，迫使央行出手調節。

儘管出口商也紛紛進場拋匯力擋貶勢，但外資全天淨匯出金額高達 10 億美元，新台幣兌美元終場仍重貶 1.26 角，以 27.969 元作收，創 7 月 29 日以來的新低，接下來匯價恐持續往 28 元整數關卡靠攏。

台北外匯市場成交值爆出 15.89 億美元，元太外匯市場成交值也放大至 5.74 億美元，合計達 21.63 億美元。

台股空軍警報響起，電子股狂洩，金融、傳產倒成一片，終場重挫 450 點，收在 16375 點，創下近 3 個月以來新低，外資瘋狂提款 501 億元，累計近 3 個交易日已賣超 611 億元。

觀察主要貨幣表現，韓元兌美元重貶 0.7%，最亞幣中最弱勢，新台幣也貶 0.45%，歐元貶值 0.36%，新加坡幣貶 0.31%，人民幣及日圓分別貶 0.19%、0.16%。美元指數上漲 0.37%。



