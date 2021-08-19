穆迪預計今年全球GDP反彈5.7% 由美國及亞洲帶領

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 預計，全球實際 GDP 在經過去年歷史性收縮 3.6% 之後，今年有望反彈 5.7%。

穆迪周四 (19 日) 發表《全球展望：復甦風險到復甦》報告，表示全球經濟相對強勁的前景，是基於美國新的財政刺激措施通過、歐洲的強勁復甦，以及全球疫苗接種情況的實質改善，所做出的預測。

報告預計，美國在 2021 年將以 6.4% 的強勁反彈引領漲幅，其次是亞洲成長 6.1%，主要得益於中國的穩定增長，以及印度在解封後經濟有望反轉。

相較之下，非洲在 2020 年創紀錄的 3% 下降之後，今年的經濟成長可能放緩至 4.3%。

報告指出，全球反覆出現的經濟封鎖，凸顯了復甦的脆弱性，以及使經濟能持續復甦面臨的各種挑戰。

「在馬來西亞和菲律賓等受到嚴重影響的國家，限制措施未能有效控制疫情，並使得限制措施一再延長。」

穆迪認為，雖然印尼等國家，採取了較不保守的方式，但過早放鬆限制的經濟成本，可能遠超過重新開放的短期利益，並帶來風險。

此外，穆迪還指出，地緣政治風險將在 COVID-19 後的復甦階段發揮作用。

報告分析，長期的中美緊張局勢不僅會影響投資者的偏好，而且亞太地區大型經濟體之間不斷變化的地緣政治動態，也可能對全球貿易和投資產生重大影響。