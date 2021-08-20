〈國泰金經濟調查〉匯率風險大 逾8成民眾無人民幣存款 看升比例也下降

聯準會釋出縮減購債規模風向球、Delta 變種病毒在大陸地區多個省份爆發等，在在牽動人民幣匯率波動大，國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布關於民眾對於人民幣看法的調查，超過 8 成的民眾沒有人民幣存款，對於未來一年人民幣走勢看升的比例也減少 7.7 個百分點。

國泰金表示，與 2021 年 2 月結果比較，本次調查結果顯示，79.3% 民眾未來一年將維持人民幣存款現有比例不變，較上次調查減少 0.3 個百分點，整體持有人民幣的意願不變。

進一步看民眾的人民幣存款現狀，有 81% 民眾無任何人民幣存款，13.4% 民眾的人民幣存款占總存款 5% 以下，占 5-10% 則有 2.9%，占 10% 以上僅有 2.7%。

對照央行公布的國銀人民幣存款，雖然連 2 個月回升，截至 7 月底，人民幣存款餘額 2420.05 億元，增加主要來自於法人戶股利收入匯入的貢獻，且法人將股利收入放在活存帳戶，並未存入定存，研判有可能只是暫時停泊；個人戶人民幣存款持續減碼情況不變，呼應民眾對人民幣存款退燒。

此外，28.8% 民眾認為人民幣會升值超過 1%，較上次調查減少 7.7 個百分點，整體而言，結果顯示民眾對於未來一年人民幣走勢看升的比例較上次調查減少。