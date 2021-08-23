〈中國新標語：共同富裕〉半導體業對內均富發展 對外拉近與歐美差距

「共同富裕」是近一周中國市場最熱門的話題，直覺上來看這四個字無非是民眾「財富均富」，再擴大一層來看就是「企業均富」。若從環境層面而言，就是發展綠能，降低高污染地區污染情況，走向「環境均富」。

若以當今最重要的產業－半導體，也可以搭上「共同富裕」的列車，讓中國各地區的科技產業遍地開花，達成「科技均富」。

最早前中國培養科技產業是從沿海出發，起點是深圳經濟特區，之後到鄭州，內陸則是成都。至於上游的設計端則是杭州、上海、北京、深圳等城市位居前列。

隨著中國代工事業從紡織進步到科技產業，半導體就成為中國政府的產業發展重點之一，特別是自 2018 年起美國針對華為祭出一連串封鎖，從 5G 設備，到晶片製造的封殺，使得中國更將半導體發展放在首位。

中國計劃投入人民幣 10 兆元發展第三代半導體產業，規畫在「十四五」的最後一年也就是 2025，中國半導體產業要達到 70% 自給自足的能力，而 2020 年中國這個比率只有約 16%。

而且這個 16% 的比率中如果以公司總部設在中國的企業來計算，其實只有接近 6%，意思就是剩下 10% 是由在中國設廠的國際企業，如台積電 (2330-TW)、SK 海力士、三星、英特爾(INTC-US) 等貢獻。

(圖片: AFP)

先不論中國半導體產業要達到 70% 的自給自足率是否包含外資在中國設廠，但從 16% 在五年前提升至 70% 是一件巨大的工程，要達成並不容易。IC Insight 統計顯示，2025 年中國半導體產業自給自足比率可能只會來到 20%，當中的因素與歐美國家的限制技術出口有關。

不過為了配合中國中央政策，中國已有不少省份紛紛宣布興建科學園區，從事半導體發展，而現階段在全中國已經有超過 160 個科學園區，散佈在各地。

中國過去不斷投入大筆金額刺激之下，半導體的發展仍是有收穫，例如晶圓代工的中芯，雖然無法與全球頂尖的代工廠－台積電、三星相提並論，但技術上的差距已經漸漸縮小。

此外，在半導體設備廠－中微 (688012-CN)，在遭美國列入黑名單之前曾是台積電的設備供應商，顯示中微的半導體設備也是具一定水準。

另一方面，整體來看中國半導體的飛躍性成長仍是有目共賭，「十三五」期間中國半導體年均成長幅度約 20%，是全球同期的四倍。

當然中國半導體產業仍是在起飛期，後面還有一大段要走，而中國半導體也還是有不少的困境要突破，如產能規模小、技術不足、缺乏相關設備等，加上美國開始處處限制中國半導體發展，使得中國半導體技術要在短期突飛猛進更是困難。

不可否認的事，中國半導體實力是與歐美各國在拉近中，這在另一個層面上也是中國想在科技領域與歐美等國達到「均富」的另一個意念。