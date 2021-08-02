中國7月財新製造業PMI降至50.3% 遠差預期 創15個月新低

周一 (2 日) 財新公布中國 7 月製造業 PMI 為 50.3%，預期 51%，前期 51.3%，也創下 2020 年 5 月以來最低值。

資料來源: 財新

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7 月製造業擴張趨勢下滑，市場供給繼續擴張，需求開始承壓，企業在增加勞動力和原物料採購方面態度謹慎。通膨壓力局部舒緩，製造業企業家對未來依舊保持樂觀，但已低於長期均值。

財新指出這一數據走勢與中國統計局製造業 PMI 一致。中國統計局公佈 7 月製造業 PMI 為 50.4%，較 6 月下降 0.5 個百分點，創下 2020 年 3 月以來最低。

財新表示 7 月中國製造業供給持續擴張，但擴張速度微弱，需求則出現一年多來首次萎縮。

7 月份製造業生產指數和新訂單指數分別創下 16 個月和 15 個月以來新低。部分受訪企業反映，客戶需求相對疲弱，也有企業反映，產品出廠價格上揚抑制銷售。海外需求則維持穩定，7 月份製造業新出口訂單指數略高於臨界點，海外不同地區疫情形勢分歧，對出口影響此消彼長。

就業市場變化不大，7 月製造業就業指數略高於臨界點，連續第四個月位於擴張區間。伴隨著就業市場的穩定，積壓工作數量略有增加。

製造業買進價格指數和出廠價格指數雙雙下降，顯示通膨壓力在 7 月略有舒緩。不過，買進價格指數已連續八個月超出臨界點 5 個百分點以上，受訪企業表示原物料價格居高不下，特別是工業金屬價格更高。相較之下，出廠價格指數只略高於臨界點，顯示市場需求對產品價格較為敏感，限制企業定價能力。

受到局部區域豪雨、疫情及晶片等產品短缺影響，物流交付時間繼續延長，7 月供應商供應時間指數繼續位於萎縮區間。

製造業界對未來一年的成長前景普遍感到樂觀，但樂觀程度下滑至 15 個月低點。企業擔心全球疫情不知何時才能受到控制，供應鏈持續受阻擾感到憂心。

