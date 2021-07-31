歲修與極端氣候影響 中國7月製造業PMI跌至50.4 不如預期

周六 (31 日) 中國統計局公布 7 月份製造業 PMI 50.4，預期 50.8，前期 50.9。非製造業 PMI 53.3，預期 53.3，前期 53.5。綜合 PMI 52.4，前期 52.9。
製造業 PMI
企業規模來看，大型企業 PMI 為 51.7%，與上個月相同；中型企業 PMI 為 50%，比上個月下滑 0.8 個百分點；小型企業 PMI 為 47.8%，比上個月下滑 1.3 個百分點。
製造業 PMI 五大分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界值，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界值。
- 生產指數為 51.0%，比上個月下滑 0.9 個百分點，顯示製造業生產擴張力道有所減弱。
- 新訂單指數為 50.9%，比上個月下滑 0.6 個百分點，表示製造業市場需求增長減緩。
- 原材料庫存指數為 47.7%，比上個月減少 0.3 個百分點，表明製造業主要原材料庫存量較上個月有所減少。
- 從業人員指數為 49.6%，比上個月回升 0.4 個百分點，意味製造業企業勞動力情況繼續改善。
- 供應商配送時間指數為 48.9%，比上個月回升 1 個百分點，顯示製造業原材料供應商交貨時間有所延長。
中國統計局指出 7 月份，部分製造業進入設備檢修期，加上局部地區高溫、洪災等極端氣候影響，製造業擴張力道較上個月有所減弱，但大多數產業 PMI 仍保持在景氣區間。
非製造業 PMI
非製造業 PMI 五大分類指數中，投入品價格指數、銷售價格指數及業務活動預期指數均高於臨界值，新訂單指數、從業人員指數均低於臨界值。
- 新訂單指數為 49.7%，比上個月小漲 0.1 個百分點，顯示非製造業市場需求降幅略有收窄。
- 投入品價格指數為 53.5%，比上個月上升 0.1 個百分點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格與上月相比漲幅略有擴大。
- 銷售價格指數為 51.3%，比上個月小跌 0.1 個百分點，意指非製造業銷售價格漲幅略有收窄。
- 從業人員指數為 48.2%，比上個月回升 0.2 個百分點，顯示非製造業企業用工景氣度略有改善。
- 業務活動預期指數為 60.7%，比上個月小跌 0.1 個百分點，反映非製造業企業對市場發展保持樂觀。