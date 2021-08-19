Honda計畫在廣州建新廠房 將投入新能源車等生產

據《日本經濟新聞》18 日 (週三) 報導，日本本田 (Honda)(7267-JP) 計畫強化中國新能源車生產，將透過當地合資公司進行總額約人民幣 30 億元投資，要在廣州市增設廠房，年產能將增加 12 萬輛，目標在 2024 年 2 月之後開始運作。

本田的中國合資公司廣汽本田，因向廣州市當局提出強化工廠的投標申請書，而讓投資計畫曝光。全新廠房面積約 18.6 萬平方公尺，預計 2021 年 10 月動工，預料新廠房將投入電動車 (EV) 及插電式油電車 (PHV) 這類新能源車生產，不過還不清楚會生產哪些車種。

廣汽本田在廣州市有 4 座工廠，年產能達 77 萬輛。而本田在中國另一家合資公司東風本田，則是在武漢市有 3 座工廠，年產能達 72 萬輛。等新廠房完工後，本田在中國的汽車年產能將達到 161 萬輛，較目前增加約 1 成左右。

去 (2020) 年本田在中國市場的新車銷量約 163 萬輛，年增 5%，連兩年創新高。2021 年 1 至 7 月的累計銷量約 89 萬輛，年增 20%；不過截至 7 月為止，月銷量已經連續 3 個月低於去年同期，反映晶片短缺，以及其他中國汽車品牌積極投入新能源車，讓市場陷入激烈競爭。

本田努力深耕中國 PHV 市場，該公司曾在 4 月上海國際車展上宣布， 5 年內將於中國市場推出 10 款自家品牌的電動車。本田目前在中國市場都是以合資公司品牌名義來進行電動車的銷售。本田在這次車展有公開自家品牌的電動休旅概念車，並預定在 2022 年的春天上市。