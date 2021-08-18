華為：不放棄手機市場 不蓋房不造車 專做物聯網

周二 (17 日) 晚間華為輪值董事長郭平指出，美國針對華為祭出的禁令給華為帶來不少困難，但這些困難是可解決的。相信消費者業務部門能存活下來，華為不會放棄手機業務。

郭平表示目前階段性給華為造成最大困難的是手機業務，手機的晶片需要先進製程，體積要小、功耗要小。華為能設計出這類晶片，但沒有人能幫華為製造，華為和產業鏈的伙伴還在想辦法克服。

不過郭平稱華為現在智慧居家、運動健康等領域的業務拓展已有不錯成績，這可使消費者部門能持續經營下去。

郭平表示全世界最大的三個工業領域，第一大領域是房地產、第二大領域是汽車、第三大領域是手機。

他指出華為不會去開發房地產，但智慧居家，把家裡所有東西相聯，通過鴻蒙系統串連起來，使得華為跟全世界第一大產業建立了聯繫。至於汽車是全球的第二大產業，華為為車廠提供增值 ICT 零組件。華為在手機領域會繼續保持存在，期待隨著日後製造晶片的能力不斷增強，華為重回手機王座指日可待。

Strategy Analytics 認為，在未來幾年企業客戶的業務對華為營運前景扮演更重要的角色，因為消費者業務受到美國對晶片供應制裁而遭到重創。儘管 2021 年上半年企業端的營收也有所下降，但中國電信商積極的擴展 5G 網路可望在未來幾年提振華為的業績。

Strategy Analytics 補充提到，華為計劃繼續在電信領域進行高階的研發投資，並利用其廣泛的知識產權組合，因為它建立在長期建立的 ICT 和雲軟體專業知識的基礎上，將其業務擴展到整個全球更廣闊的 ICT 市場。華為需要進一步利用其早期的 5G 規模優勢和 ICT 優勢，在中國市場之外實現可持續發展。

