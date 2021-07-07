Nvidia刷新52週高點紀錄 券商：電玩晶片供不應求 不怕挖礦商波動大

KeyBanc 資本市場分析師給予 Nvidia 正面評價，令該股在美國連假後首個交易日就創下紀錄高點。

Nvidia (NVDA-US) 週二上漲 8.46 美元或 1.03%，收 827.94 美元，刷新 52 週高點，且盤後續揚。

在全球晶片短缺及顯卡需求激增的情況下，Nvidia 今年迄今股價已飆升 58%，遠勝大盤，費半指數同期僅上升 18%。

KeyBanc 分析師 John Vinh 週二重申其「加碼」評級，並將目標價自 775 美元調升至 950 美元。華爾街大多看好 Nvidia 股票，追蹤 Nvidia 的分析師 83% 評級為「買入」、12% 的分析師評級為「續抱」，平均目標價為 740.40 美元，隱含跌幅 11%。

對 Vinh 而言，他設此目標價的理由是看上該公司旗艦電視遊戲晶片銷售良好，且今年餘下時間將持續供不應求。

Nvidia 向以太坊加密貨幣礦商銷售的顯卡量越來越多，這點令投資者擔憂歷史重演，因為約莫 3 年前加密貨幣價格暴跌，導致 Nvidia 晶片庫存過多，曾挫傷公司營收。

但 Vinh 卻消除了波動的加密貨幣市場對 Nvidia 可能有重大負面衝擊的疑慮。

Vinh 寫道，Nvidia 調整其電玩晶片的挖礦能力，有效地說服使用以太坊顯卡的挖礦商購買 Nvidia 專門為加密貨幣打造的晶片。Nvidia 今年稍早推出該挖礦晶片，以確保其核心電玩遊戲市場能購買足夠的電玩遊戲卡。

Nvidia 財務長 Colette Kress 表示，公司 OEM 和其他部門 (內含加密貨幣晶片等挖礦產品) 第一財季營收 1.55 億美元，她預期第二財季加密貨幣晶片銷售約莫 4 億美元。但 Nvidia 的電玩遊戲營收包含來自挖礦商的採購，所以 Kress 表示，Nvidia 沒有確切的方法來披露這一數額。

另外，半導體行業協會 (SIA) 週二表示，5 月份全球晶片銷售額較去年同期增長 26% 至 436 億美元。週二晶片股漲跌互現，且費半指數回落 0.24%。

SIA 總裁 John Neuffer 表示，「按 3 個月移動基準相比，半導體產業 5 月份的出貨量比市場歷史上任何一個月都多，這表明半導體產量已顯著增加，以對應不斷增加的需求。」