彭博：英國政府考慮阻止Nvidia收購Arm

週二 (3 日) 《彭博社》引述消息人士報導，英國政府基於國家安全考量有意阻止 Nvidia 收購 Arm。

受此消息影響，Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.45%，暫報每股 196.65 美元。

全球最大繪圖晶片廠 Nvidia 去年 9 月宣布以 400 億美元收購 Arm，整合從雲端、手機、電腦、自駕車至邊緣 IoT 的人工智慧 (AI) 運算，創下半導體業最大的一樁併購案。Arm 目前為日本企業集團軟銀所有。

今年 4 月，英國文化大臣陶敦 (Oliver Dowden) 要求 英國競爭及市場管理局 (CMA) 將對 Nvidia 收購 Arm 一案進行反壟斷調查，並匯總第三方提出的任何國家安全關切。

英國政府正評估 Nvidia 以 400 億美元收購晶片設計公司 Arm 的影響。消息人士透露，最新 7 月底出爐的評估報告顯示，英國目前傾向於阻止這筆交易。

全球最大繪圖晶片廠 Nvidia 去年宣布將以 400 億美元自軟銀手中買下英國晶片設計公司 Arm (圖片：AFP)

另一位消息人士表示，基於國家安全的考慮，英國可能會對這筆併購案進行更深入的評估。

消息人士補充，目前英國政府尚未做最終決定，英國仍可能附加條件的方式來批准該交易。

Nvidia 發表最新聲明：「我們將繼續與英國政府合作完成監管程序，我們期待著他們的提問，並希望解決他們可能存在的任何問題。」

Bloomberg Intelligence 分析師 Anand Srinivasan 研判：「如果監管機構阻止這筆交易，將阻礙 Nvidia 主宰運算晶片市場的能力，但投資者對這筆交易能否完成的預期已經很低。」

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