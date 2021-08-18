〈財報前瞻〉Nvidia財報關鍵：挖礦顯卡營收

Nvidia (NVDA-US) 週三 (18 日) 將公布財報，分析師建議，投資人應關注來自加密幣挖礦顯卡的營收，因為這可望推動該公司獲利。

加密貨幣價格過於波動，很難與晶片需求掛勾，先前 Nvidia 的獲利也因為加密貨幣暴跌而受重創。

《巴倫商週》報導，Nvidia 今年 2 月推出挖礦專用顯卡 (CMP 系列)，因為加密貨幣營收無法準確追蹤用於挖礦的遊戲晶片數量，也緩解礦工搶購遊戲顯卡而導致大缺貨的情況。

Nvidia 財務長 Colette Kress 預計，第二季 CMP 系列銷售額可達 4 億美元，較第一季銷售額的 1.55 億美元增加一倍以上。

華爾街共識預期，今年第二季，Nvidia 包含 CMP 系列的該部門業務營收，估計為 5.375 億美元，自第一季的 3.27 億美元升上來。

BMO 資本市場分析師 Ambrish Srivastava 預測，Nvidia 挖礦顯卡第二季營收 4.5 億美元，與 Nvidia 自家預期相差不遠，但他第一季對該顯卡銷售額估計為 6.5 億美元，遠高於實際數字 1.55 億美元。

本季其餘部分則是典型內容，整體而言，市場普遍預期調整後 EPS 1.01 美元、營收 63 億美元。

Nvidia 核心電玩晶片業務預計成長 80% 至 30 億美元。

投資者也應該關注數據中心部門。執行長黃仁勳曾談到關於數據中心的顯卡需求，這些顯卡通常用於 AI 和機器學習等任務。華爾街預期數據中心營收成長約 30% 至 23 億美元。

此外，Nvidia 管理層如何看待全球晶片持續短缺，也是關注焦點。Srivastava 認為，預期增加的供應並未完全實現。

Nvidia 股價週二下跌 2.5% 至 194.58 美元，但今年迄今上漲了 48%，高於費半指數同期 16% 的漲幅。