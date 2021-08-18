「聰明錢」預先行動 每月中旬成為美股下跌時刻？

無論是基於什麼理由，投資者正為標普 500 指數的下跌預做防護，並針對下跌後可能的反彈有所準備。

VIX 創兩周多的新高

標普 500 指數周二 (17 日) 結束連 5 日上漲，收跌 0.7%，而 VIX 恐慌指數飆升至 17.91，創下超過兩周以來的新高水位，市場參與者進行避險。

National Securities 首席策略師 Art Hogan 表示，投資者在股市穩定走強時，會買入看跌工具進行避險，這一現象可能會讓股市的下跌變得短暫。再加上全年一直有逢低買盤，造成了標普 500 指數已近 200 天沒有出現 5% 的回調。

Hogan 指出，在平靜這麼久後，波動率的上升是不可避免的，不過接下來交易員可能選擇平倉，這將使波動率調轉方向，投資人重新逢低買進。

本周以前，市場處於平靜，但來自新一波疫情的感染、聯準會可能的縮緊行動，以及阿富汗局勢的變化，現在有著眾多的理由足以讓投資人緊張。

市場等待低接機會

彭博數據顯示，VVIX(VIX 期權隱含波動率的指標) 和 VIX 比率，在上周五達到了自疫情前以來的新高。同時 VIX 的 6 個月期貨合約，比 VIX 指數高出 7.7 點，也是 2016 年以來最高的溢價。

平靜市場下仍見避險需求 (圖表取自彭博)

在 Tallbacken Capital Advisors 的 Michael Purves 看來，這種避險的心態，正說明樂觀情緒沒有主宰市場，半信半疑的情況下，仍可能見到買盤進入。

他說：「這實際上反映了股權市場不自滿的健康情緒，這也是最終有助於推高市場的一個原因。」

每月中旬的跌勢

不過，股市在當月中旬下跌一直是今年市場的常態， 7 月份最大的回落，發生在截至 19 日的 3 個交易日，共下跌 2.7%。 6 月份是在 18 日當天下跌 1.3%，為當月最大跌幅。 5 月份截至 19 日的 3 天連跌，累計跌幅達到 1.4%，不過前一周的跌幅更大一點。

這可能只是巧合。另一個可能性是，當時正接近期權到期，8 月份是在本周五。

野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 表示，交易商「做多伽馬 (long gamma)」，透過買入或賣出標的股票，來對沖其所有的期權部位，做為下行時的緩衝。造成了一旦期權到期，市場容易受到負面衝擊，從而導致了股市在中旬下跌的現象。

(本文不開放合作夥伴轉載)