中國批准內蒙綠能+氫氣大型開發案 預計後年完工、氫氣年產能逾6萬噸

中國內蒙古地區已批准一個大型發電專案，將利用太陽能和風電生產氫氣，預計年產量可望超過 6 萬噸，有助支應中國燃料電池汽車需求。

亞洲氫能源產業促進會周二 (17 日) 表示，內蒙古能源局批准鄂爾多斯和包頭市的太陽能發電專案，每年將使用 1.85 GW 的太陽能和 370 MW 的風電，生產 6.69 萬噸綠色氫氣。該計畫將於 10 月展開，2023 年正式投入使用。

彭博分析師 Xiaoting Wang 表示，若該專案用於燃料電池汽車，將能滿足每年的氫氣需求，取代約 2100 萬加侖的汽油消耗量。中國證券日報周三表示，中國氫氣工業目前存在瓶頸，包括燃料的儲存和使用方式，需要在未來五年內解決。

內蒙古開發的新電力專案中，只有不到 20% 將輸入電網，其餘用於綠色氫氣電解。Wang 表示，雖然中國已宣佈幾個結合再生能源與綠色氫氣的專案，但迄今大多數專案用於發電。

Wang 說，該專案將至少需要 465 MW 的電解槽，才能生產出如此大量的氫氣。去年全球電解槽的出貨量僅 200 GW，預計今年將達到 400 GW，意味著蒙古發電計畫對電解槽的需求，比今年全球市場需求還高出許多。

中國迄今最大的綠色氫氣專案由中國石化、寧夏寶豐能源集團等巨頭號召，後者今年將在旗下煤化工廠完成 150 兆瓦的太陽能電解槽。中國寶鋼也宣布計劃建設 150 GW 的可再生能源電解槽。

雖然內蒙古一直是中國主要煤礦生產地，但中國計劃將該處定位為出口電力和氫氣的潛在再生能源基地。亞洲氫能源產業促進會統計，內蒙古地區每年約有 3100 小時的日照，可為數十 GW 的風力發電機供電。

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