中國監管風險不確定性高 抄底買家也開始撤資離場

中國監管機構大肆開鍘後，中概股整體自今年高點已大跌 60% ，隨著中國監管不確定風險持續打壓中國股市，趁勢進場抄底的買家終於開始放棄中國科技股。

近期由於中國針對許多產業的監管雷厲風行，從中國遊戲巨頭騰訊到電商龍頭阿里巴巴都被拋售，據統計，資產規模 49 億美元的 KraneShares 滬深中國網路 ETF (KWEB-US) 已從 2 月中旬的高點下跌 60%。

中國科技股崩盤最嚴重期間，不少投資人進場抄底，曾使該 ETF 曾在 7 月創下單日資金淨流入紀錄。然而，周三數據顯示，該 ETF 已連續兩天資金外流，連續 5 周淨流入紀錄可能在本周戛然而止。

KraneShares 滬深中國網路 ETF 走勢與資金流入、流出變化 (圖: Bloomberg)

彭博分析師 Eric Balchunas 表示，由於中國政府下一步行動的不確定性持續蔓延中國股市，逢低進場的買家似乎開始失去勇氣。再加上「女股神」方舟資本管理的伍德 (Cathie Wood) 等曾經看多中國市場的基金經理人都開始撤資，ETF 投資者開始效仿。

Balchunas 說：「一些投資者可能已達到臨界點，很多人認為現階段已經出現轉機，但事實上並非如此。老實說，這些投資者堅持那麼久令人印象深刻，但中國市場不是美國市場。」

今年美股多頭派得到豐厚的報酬，標普 500 指數已經將近 200 個交易日內不曾出現 5% 以上跌幅。相比之下，追蹤在那斯達克上市的中國企業指數，過去 11 周內共大跌 10%。

而主要投資中概股和在港股上市中企的 KraneShares 滬深中國網路 ETF ，今年已暴跌約 41%，同時間資產規模 1840 億美元的 Invesco QQQ ETF 則上漲逾 16%。

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