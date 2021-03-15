中興電氫能佈局報捷 已拿下全球八大電信客戶訂單 南非政府力邀設廠

中興電 (1513-TW) 歷經十年鑄一劍，跨足氫能產業布局效益開始顯現，迎來商機爆發期，目前全球十大電信業者中，已有 8 家是中興電燃料電池客戶，南非政府甚至提供補助、力邀中興電前往設廠。

中興電氫能產業平台三大產品線發展成熟下，今年第一季也將正式分拆氫能事業，朝走向資本市場目標邁進。

中興電積極投入燃料電池與微電網業務，2008 年便布局氫能領域，持續砸錢研發與併購，卻未有獲利挹注，不過，隨著氫能時代來臨，中興電十年鑄一劍的長遠佈局效益已開始顯現。

中興電 2014 年、2016 年分別併購擁有超過 20 年開發燃料電池經驗的美國 H2PT 公司、加拿大巴拉德 (balllard) 公司定置型燃料電池部門，擁有相關專利技術，並已成為燃料電池在電力系統應用的龍頭，也是全球唯一同時具備燃料電池、智慧型微電網技術的廠商。

目前，全球前十大電信業者中，中興電燃料電池已通過 8 家電信業者認證，包括美國 T-Mobile、日本 NTT Docomo、南非 Vodacom 及中國移動等，成為其通訊基地台備載電源主要供應商，在全球出貨已近 3800 台燃料電池，建立自有品牌與通路。

中興電董事長江義福表示，南非政府提供 4000 萬美元補助，力邀中興電到當地設廠，發展燃料電池業務；印度再生能源商機龐大，待疫情趨緩後，也將前往印度設廠，看好未來將有爆發性成長動能。

中興電結合自身電力設備與能源管理專長，開發出一系列的氫能產品解決方案，除燃料電池外，還包括除碳機、分散式加氫站與物流業氫能堆高機等三大產品線，打造氫能產業平台；且隨著亞馬遜、聯邦快遞等龍頭布局氫能物流，可望帶動其他電商平台及物流業跟進，相關需求持續高漲。