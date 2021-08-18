中國太陽能廠遷往東南亞避稅 美業者促商務部嚴查

彭博周二 (17 日) 報導，美國太陽能製造商向聯邦政府請願，要求調查中國企業藉由馬來西亞、越南和泰國等地設廠生產太陽能板，來規避美國關稅。

美國太陽能板製造商反中國規避關稅團體委任的律師事務所 Wiley Rein 表示，美國太陽能業者希望對中國實施的關稅，也適用於在這三個國家設廠的特定公司，以涵蓋中國製造商在東南亞廠房所生產的產品。

中國太陽能業者長期主宰太陽能電池市場，近年來幾家製造商到其他國家設廠，處理太陽能模組最後階段製程。

業者在陳情書指出，中國業者的行為明顯是在規避美國對中國太陽能產品所設的關稅，美國商務部應擴大關稅範圍，並點名數家大型中國製造商，包括隆基綠能科技、天合光能、晶科能源 (JinkoSolar) 、晶澳太陽能。

美國政府最新舉措恐怕會擾亂美國太陽能市場，因美國太陽能電池板絕大部分依賴外國進口。根據美國貿易數據，去年越南、馬來西亞和泰國是美國太陽能設備的三大供應國。

受此消息影響，晶科 (JKS-US) 周二下跌 5.96%，Canadian Solar (CAIQ-US) 下跌 6.34%，First Solar(FSLR-US) 挫跌 3%。

拜登政府正對中國太陽能產業施加更多壓力，6 月宣布禁止進口部分在新疆生產的多晶矽太陽能產品，商務部也將五家新疆企業列入黑名單。加拿大業者 Canadian Solar 周一警告，所有自中國進口的太陽能面板，都可能在過程中遭美國海關扣留。

Height Capital Markets 分析師 Benjamin Salisbury 認為，美國相關調查可能在未來幾周內啟動，可能導致這些國家的太陽能產品被徵收關稅。他警告，這可能阻礙美國再生能源發展。

美國太陽能產業協會主席 Abigail Ross Hopper 周二表示，最新舉措可能嚴重破壞美國太陽能市場，目前仍在評估請願書的潛在影響。

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