加速氫燃料電池發展 英國豪車JLR年底將測試氫電動原型車

有別於其他車廠注重於純電動車開發，英國豪華汽車 Jaguar Land Rover(JLR) 致力發展氫燃料技術，該集團周二 (15 日) 表示，今年晚些時候旗下全地形車款 Defender 將先著手測試氫燃料電池車型。

大多數車廠正致力於開發純電動車，以符合歐洲和中國日益嚴格的碳排放標準，印度塔塔汽車旗下的 JLR 也不例外，今年初表示 Jaguar 將在 2025 年完全實現電動化，而主打越野車款的 Land Rover 將在未來五年內推出 6 款純電動車。

不過 JLR 也是少數考慮大規模採用氫燃料電池的車廠之一，氫燃料電池在發電時只排放水，JLR 確信氫在未來的汽車業具有重要作用。

JLR 表示，氫燃料電池提供高能量密度和快速填充的特點，相較於一般電池，氫電池在低溫下能將里程損失降至最低，該技術有望成為大型、長途車輛或極端環境中車輛的理想選擇。

JLR 說，Defender 氫燃料車型今年底將開始接受測試，以驗證氫電池關鍵功能，如越野能力和燃料消耗等。

除了提供零碳排放的前景外，氫燃料電池還提供比純電動車更大的續航里程，但目前幾乎沒有什麼基礎設施可以支持氫燃料技術大規模採用。

德國車廠 BMW 計劃在 2022 年推出氫燃料電池限量版 SUV，該公司將繼續研究純電動車的零碳排放替代品。

去年 12 月日本汽車大廠豐田也推出升級後的 Mirai 氫燃料電動車，此外，本田汽車和南韓現代汽車也各自開發出燃料電池車型。在電動車需求快速成長的情況下，各家車廠正推動更多零碳排放技術的發展。