南韓浦項鋼鐵推氫氧化鋰國產化 可供百萬輛電動車使用

南韓鋼鐵業龍頭浦項鋼鐵 (POSCO)(005490-KR) 於 26 日 (週三)，在該國南部全羅南道的光陽市、舉行了氫氧化鋰 (Lithium Hydroxide，化學式 LiOH) 提煉工廠的動土典禮。由該工廠所生產的氫氧化鋰，將作為電動車 (EV) 電池的正極材料使用。工廠將於 2023 年完工，預計年產量可達 4.3 萬公噸、可供 100 萬輛電動車使用。

浦項鋼鐵所描繪出的戰略，是要藉由國產化來強化南韓電池材料產業的競爭力。在過去，南韓所使用的氫氧化鋰、全部都是仰賴國外進口。

該公司為了氫氧化鋰的生產，已經在上個月與澳洲的礦業公司 Pilbara Minerals 合資成立了名為 POSCO Lithium Solution 的新公司，由浦項鋼鐵出資 70%、Pilbara Minerals 出資 30%。該項合資案前後已談了大約兩年時間。

POSCO Lithium Solution 為了新工廠的興建工程，在光陽市的工業園區投入 7600 億韓元、取得 19.6 萬平方公尺的土地。生產氫氧化鋰所需的主要原料、鋰礦石等，預定會由澳洲的企業等來供應。

作為電池正極材料使用的鋰，又分為氫氧化鋰 (LiOH) 與碳酸鋰 (Li2CO3) 兩種。而截至目前，電池行業的正極材料生產，一直以來都把碳酸鋰當作主要原料使用。但近來為滿足電動車可行駛里程的需求、研發出鎳含量超過 80% 的正極材料，而用於上頭的氫氧化鋰需求也隨之向上攀升。