WSTS上修2021年半導體產值 估年增25%至5510億美元

《韓聯社》18 日 (週三) 報導，根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 最新報告，在記憶體需求支撐下，今年全球半導體產值預估年增 25.1% 至 5510 億美元，從 6 月預估值調升約 4.5%。

由晶片製造商所組成的非營利組織「世界半導體貿易統計組織」(World Semiconductor Trade Statistics，WSTS) 在一份最新報告中預估， 2021 年的全球半導體產值將成長至 5510 億美元，高於原先預估的 5272 億美元。

在反映 2021 年 Q2 的統計數據後，WSTS 也將 2021 年的全球半導體市場增長率上修至 25.1%，優於原先預測的 19.7%。

WSTS 提到，記憶體晶片行業的表現，會直接影響到半導體市場的增長率。

依照 WSTS 出示的數據，2021 年以記憶體市場成長最突出，增幅預估 37.1%，其次是類比 IC 市場的 29.1%，以及邏輯 IC 市場的 26.2%。感測器和分離式元件，估計分別增長 24.8% 及 23.5%。

WSTS 預測 2021 年全球所有地區都將出現二位數增長，尤其是亞太地區預料將勁增 27.2% ，接著是歐洲地區的 26.4%，美國和日本估計成長 21.5% 及 17.7%。

WSTS 預期，2022 年記憶體市場可望成長 18.4%，並帶動全球半導體產值增長 10.1% 至 6060 億美元。