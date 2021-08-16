亞洲市值第一企業之爭 台積電有望擴大領先

今年進入 8 月以來，亞洲 3 大企業的市值之爭，台積電 (2330-TW) 占盡上風，不僅奪回市值王座，而後市更是看好。相較之下，在中國監管政策的打壓下，騰訊 (0700-HK)與阿里 (9988-HK) 的追趕，變得更為困難。

截至上周，台積電市值已重新突破 6000 億美元，騰訊的市值為 4.51 兆港元 (約 5795 億美元)，阿里巴巴的美股市值為 5210 億美元。

周一 (16 日) 對港股而言，又是難熬的一天，特別是恒生科技指數大幅收跌，盤中一度跌超 3%，騰訊收跌逾 3%，阿里跌近 2%。相較之下，台積電上漲 0.52%。

在全球晶片供應緊張的大前提下，台積電產能始終滿載，幫助營收創高。

台積電最新季報顯示，5 奈米製程晶圓出貨量佔據了總晶圓營收的 18%，7 奈米製程晶圓出貨量佔據了總晶圓營收的 31%，先進製程 (7 奈米和更先進製程) 晶圓佔據了總晶圓營收的 49%。

與台積電專注晶圓代工相比，騰訊業務涉及金融、數據安全、遊戲等多個領域，這原本是其擴展的優勢，但在新的監管政策上，卻讓它在風暴中遭遇多重打擊，前途反而堪慮。

阿里目前尋求低調重生，它和騰訊一樣業務廣泛，但其最核心的電商業務，卻成為監管最明確的目標之一，至少短期之內，投資者避之為恐不及，資金也呈現流出。

即使算上南韓巨頭三星電子，三星近期股價也面臨挑戰。特別是摩根士丹利對 DRAM 產業「凜冬將至」的報告，對三星股價正造成重擊，讓它更難以進入競爭行列。