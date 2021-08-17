英國失業率降至4.7% 平均薪資強勁成長

根據英國國家統計局 (ONS) 在週二 (17 日) 公布的最新數據顯示，按國際勞工組織 (ILO) 的標準計算，在截至今年 6 月的三個月內，英國失業率落至 4.7%，略好於市場預期。

數據顯示，英國截至 6 月三個月 ILO 失業率意外月減 0.1 個百分點至 4.7%，好於市場原先預期的 4.8%，較上一季減少 0.2 個百分點，但較新冠肺炎疫情爆發前仍高 0.8 個百分點。另一方面，平均薪資則上漲了 7.4%。

截至 6 月的三個月內，英國總就業人數季增 9.5 萬人，好於前值的增加 2.5 萬人，超過市場預期的增加 7.5 萬人。英國就業率升至 75.1%，季增 0.3 個百分點，但仍較疫情爆發前低 1.5 個百分點。

英國國家統計局副統計員 Jonathan Athow 表示：「勞動力市場持續從疫情的衝擊中強勁反彈。」

不過，英國央行認為，勞動力市場強勁需求，只會是短暫現象，並且薪資的上漲也將導致通膨加劇。

國際貨幣基金組織 (IMF) 預估，英國 GDP 將在 2021 年增長 5.3%。英國央行則預期，英國經濟有望在今年第四季恢復到疫前水準。該行並指出，隨著防疫封鎖限制緩解，預計本財年經濟將成長 7.25%，將是自 1941 年英國在第二次世界大戰期間以來的最快年度增長。去年英國 GDP 下跌近 10%，創下 300 多年來的最大跌幅。