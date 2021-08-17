車用電池金屬供應吃緊 電動車商急與礦商簽約合作

彭博周一（16 日）報導，惠頓貴金屬公司 (Wheaton Precious Metals) 負責人說，電動車製造商正在爭取在礦業中扮演中介角色，以確保車用電池關鍵金屬供應。

惠頓貴金屬公司 (WPM-US) 執行長 Randy Smallwood 在上周五（13 日）的電話採訪中表示：「我們已就此進行討論，特斯拉一定已經考慮過一些選擇。」他也說，在電池金屬供應方面，的確存在問題。

惠頓貴金屬公司是全球大型金屬公司之一，該公司業務涉及為礦商提供前期融資，以換取日後折扣價格購買所生產金屬的權利。

Smallwood 說，有越來越多的電動車製造商有意進入這個產業，甚至有的車商已經與「潛在的合作夥伴」進行談判，這些合作夥伴有興趣成立自己的鈷、鎳、鋰等電池金屬公司。

在全球推行綠能之際，汽車製造商積極與礦業公司簽署供應協議，以獲取製造車用電池的金屬原料，滿足不斷飆升的需求。特斯拉 (TSLA-S) 上個月與必和必拓集團（BHP Group）達成鎳供應協議。先前特斯拉執行長馬斯克曾表達對供應問題的擔憂。

Smallwood 表示，這些公司應關心其金屬來源的重要性，並確保他們正在採購與投資供應客戶的產品，是以負責任的方式採購的。

惠頓貴金屬仍主要專注黃金與白銀交易，不過該公司與巴西的淡水河谷公司（Vale SA）達成一項鈷的交易，以獲得淡水河谷公司 (Vale) 在加拿大 Voisey's Bay 礦場部分產出的鈷。

隨著特斯拉與蘋果 (AAPL-US) 等公司試著透過與礦商簽訂查其生產協議確保供應，鈷已經漸漸變得供不應求。

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