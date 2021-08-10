鋰電池產業兩樣情 高階供不應求 低階產能過剩

在全球瘋狂投入電動車之際，帶動汽車電池產業鏈上下游企業自去年下半年開始出現一波業績榮景，及一股投資擴產熱潮。

寧德時代董事長曾毓群指出，從 2021 年開始，全球鋰電池市場需求明顯提升，但整個產業鏈的產能供給成長相對較慢。

2021 年是各大動力電池企業的產能擴張之年，建立新公司或是增資擴產成為不少鋰電池上市公司的共同選擇，如寧德時代、天齊鋰業、億緯鋰能等等。

蜂巢能源董事長楊紅新指稱，大家瘋狂擴產，產能都不夠，未來五年都屬於高速擴產期。

(圖片: AFP)

不過因為受到這供需缺口的背景，全球主流鋰電池供應商均加速擴充產能。只是動力電池過度炒作、產能結構性過剩、產能利用率不足的情況已經出現。

一家中國政府投資新能源汽車的基金負責人指出，目前全球動力電池供應緊俏和產能過剩的現象並存，一方面高階產品供應不足，另一方面則是低階產品訂單不夠。從供給面來看，龍頭電池企業加速產能擴充，就是要提升高階產能的供給。

市場現況是一邊各家鋰電企業瘋狂擴產，另一邊卻是產能利用率備受質疑。以龍頭寧德時代為例，根據公司財報數據顯示，2019 年全年公司產能利用率為 89.2%，而 2020 年上半年產能利用率只有 52.5%。

專家指出這個供需矛盾現象不是單純的缺電池，而是缺高階電池。真正能夠滿足整車企業性能要求和市場需求的產品，產能是不會過剩。近年來動力電池投機性濃，只打著生產電池的旗幟，是不會得到車廠訂單。

