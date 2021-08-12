中興電與亞太燃料電池合資設新公司 生產低功率燃料電池模組

中興電 (1513-TW) 董事會 11 日通過，以自有資金進行長期股權投資，將與亞太燃料電池公司合資成立新公司，交易總金額 3.15 億元，持續佈局燃料電池領域，將生產 2.4kW 的燃料電池模組，並供應動力系統給車殻廠組成整車，及提供供氫設備。

亞太燃料電池成立於 2000 年，核心技術與產品為質子交換膜燃料電池，產品可應用於移動式供電系統、中小型電動車輛等。

中興電主要經營電力設備、電力工程統包、能源等相關業務，且為國內 GIS(氣體絕緣開關設備) 領導廠商，市占率達 8 成。去年綠能 (太陽光電、儲能、氫能、供電設備) 占比超過 65%，服務類 (嘟嘟房、維運管理) 約 17.5%，其他也約 17.5%。

在氫能領域方面，中興電 2008 年便積極布局，持續砸錢研發與併購，卻未有獲利挹注，不過，隨著氫能時代來臨，中興電十年鑄一劍的長遠佈局效益已開始顯現。

中興電目前氫能產業平台三大產品線已發展成熟，包括燃料電池、除碳機與智慧微電網，公司 2014 年、2016 年分別併購擁有超過 20 年開發燃料電池經驗的美國 H2PT 公司、加拿大巴拉德 (balllard) 公司定置型燃料電池部門，擁有相關專利技術，並已成為燃料電池在電力系統應用的龍頭，也是全球唯一同時具備燃料電池、智慧型微電網技術的廠商。

在全球前十大電信業者中，中興電燃料電池已通過 8 家電信業者認證，包括美國 T-Mobile、日本 NTT Docomo、南非 Vodacom 及中國移動等，成為其通訊基地台備載電源主要供應商。

