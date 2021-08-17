後疫情主題！梅西、柯爾財報看俏 但投資者不宜太快買進

柯爾百貨和梅西百貨本週稍晚將公佈第二季財報，券商 Telsey Advisory 上修了這兩家連鎖百貨營運商股票目標價，但卻認為投資者不應急著買進。

分析師 Dana Telsey 對柯爾百貨公司 (Kohl’s) (KSS-US) 和梅西百貨公司 (Macy’s) (M-US) 股票重申「符合市場表現」評級，同時上修目標價，前者自 60 美元調升至 63 美元，後者自 20 美元小升至 21 美元。

她指出，儘管仍存在其他不利因素，優於同業的業績表現和強勁的後疫情復甦力道對這兩家百貨即將公布的財報來說是好兆頭。

針對柯爾百貨的預期

EPS：自先前估計的 99 美分上修至 1.27 美元，略高於市場共識，但仍低於 2019 年疫情爆發前的同期水準 (1.55 美元)。

此外，Telsey 認為該公司將可看到毛利率顯著改善。

針對梅西百貨的預期

EPS：自先前估計的 10 美分上修至 24 美分，略高於市場共識，但仍低於 2019 年疫情爆發前的同期水準 (28 美分)。

然而，有一些因素讓她對這兩檔股票保持觀望。她指出，柯爾百貨面臨工資通膨和供應鏈中斷的問題，可能會持續給公司帶來壓力。梅西百貨也必須應對持續的結構性逆風，儘管在疫情期間管控得相對較好。

儘管如此，Telsey 指出，仍有理由對這些公司保持樂觀，尤其他們正享受著相較有支撐力的營運環境，因為消費者支出強勁。她看好柯爾和法國 LVMH 集團旗下頂級化妝品零售商絲芙蘭 (Sephora) 的合作，其他分析師也讚賞此點，以及梅西百貨在其數位優先策略上取得的進展。

柯爾週一下滑 0.9%，收 54 美元，今年迄今漲幅近 33%。梅西週一小跌 0.05%，收 18.91 美元，今年迄今已上漲近 70%。