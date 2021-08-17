美解封返校消費力上看1000億美元 沃爾瑪、目標百貨營運看增

美國大型零售商沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 本周將公佈最新季度業績，業界預計隨著經濟解封，美國家庭開始為學校的孩童採購背包等開學用品，兩家公司營收將進一步上升，為年末消費旺季帶來好兆頭。

業界預估今年全美開學季總支出將突破 1000 億美元，較去年同期成長 6.4%，去年學校、學院和辦公室消費大多局限於電腦螢幕。

研調機構 Retail Metrics 創辦人 Ken Perkins 表示：「消費者目前現金充裕，在整個疫情期間，儲蓄率持續提高，且對從開學用品、運動鞋以及筆電等學校產品的需求都存在著大量被壓抑的需求。」

美國總統拜登的經濟刺激措施和更多兒童稅收抵免，也被認為能激勵零售業的銷售。分析師將今年描述為零售業最好的開學季之一，即便 Delta 變種病毒存在抑制經濟復甦的隱憂。

儘管本季美國整個產業的供應鏈持續中斷、成本上升和勞力短缺可能會對零售商獲利率造成壓力，但分析師認為，目標百貨和沃爾瑪在疫情期間的市占率的成長，有望抵消上述部分壓力。

顧問公司 Carl Marks Advisors 總經理 Howard Meitiner 表示：「我認為，任何零售商在最樂觀的時期都不會預料到今年的返校季消費力道會如此強勁。」

Meitiner 補充說，沃爾瑪處於一個特別有利的地位，因為該公司砸重金投資線上業務，也為重返商店的人們做好準備。

研調 Placer.ai 的數據顯示，沃爾瑪終於迎來 2021 年首見的客流量成長，7 月造訪門市的消費者較 2019 年同期成長 2.9%，此外，目標百貨的客流量更年增 15.9%。

根據 Refinitiv IBES 數據，華爾街預計沃爾瑪第二季美國同店銷售額將成長 3.39%，調整後每股盈餘為 1.57 美元，而目標百貨第二季營收將季增 8%，每股盈餘約 3.49 美元。

一些顧問認為，開學季銷售強勁是年底消費旺季的良好預兆。研調 Influence Central 創辦人 Stacy DeBroff 表示，從沃爾瑪到目標百貨，每個人都在試圖利用開學季讓人們走進商店。