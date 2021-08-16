◆盤勢分析

1. 美國經濟數據密西根大學消費者信心指數初值報 70.2，低於預估值 81.2，顯示在 Delta 病毒狂襲全美各州，為美國消費者信心帶來衝擊，但在企業財報公布利多激勵下，道瓊、標普連四個交易日創下歷史新高，四大指數漲幅介於 0.04 至 0.67%。指標股 AMD、NVIDIA 漲逾 1%，台積電 ADR 跌 0.17%。

2. 周五台股指數向下開低後，跌勢擴大，恐慌賣壓使中小型股波動加劇，盤面上以生技、金融、造紙部分個股相對抗跌，終場加權指數下跌 237.83 點、以 16,982.11 點作收，跌幅達 1.38%，成交金額為 3822.73 億元，籌碼方面，周五三大法人合計賣超 267.11 億元：外資賣超 236.82 億元、投信買超 14.77 億元、自營商賣超 45.06 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周五大盤價跌量增，量價再度出現背離，後續不宜再擴量跌破半年線。

均線：下檔觀察前低 (約 16,893 點) 支撐力道，壓力為月線(約 17,421 點)。

技術指標：K 值向下，短線以震盪修正格局看待。

4. 櫃買指數周五修正，終場下跌 2.27%，收在 207.20 點，觀察半年線 (約 206 點) 能否守穩。

5. 觀盤重點：以週線角度觀察，OTC 指數週跌幅達 6.8%，雖然經修正後，部分個股的投資價值逐漸浮現，但考量市場情緒尚未回穩，仍建議靜待落底訊號出現後再增加持股，並建議先行避開法人持續賣超、且於高檔跌破月線的個股，後續選股方向，則可留意 Q2 財報表現佳、2022 年展望正向、或具高殖利率題材之個股，產業上則可關注半導體、鋼鐵、生技、金融等。

6. 隨著國內半導體廠及 ODM／OEM 廠陸續舉辦法人說明會，包括 2330 台積電、2303 聯電、3711 日月光投控等半導體廠接單滿載，2454 聯發科、2379 瑞昱、4919 新唐、6202 盛群等 IC 設計廠訂單出貨比高達 1.3～1.5，且下游 2357 華碩、2382 廣達、2324 仁寶、4938 和碩等 ODM／OEM 廠則大喊長短料嚴重影響出貨，晶片缺料情況預期會延續到 2022 年。

7. 隨著晶圓代工、封測產能的更加吃緊，客戶下單的力道更加強勁，目前訂單動能已經一路放眼到 2021 年底，加上客戶願意埋單成本上漲帶來的漲價效益，使 3527 聚積下半年業績動能有望大幅成長，加上後續又有 Mini LED 商機，聚積 2022 年營運可望持續衝刺。

8. 受惠於美國參議院通過 1.2 兆美元基建法案、美國熱軋價格創新高、大陸為了環保限產，下半年須減產粗鋼 6,000 萬公噸等大利多因素助攻，歐美市場需求持續發燒，國際鋼材供給更加吃緊，鋼價持續看漲，相關個股如 2002 中鋼、2014 中鴻、2023 燁輝、2029 盛餘、2031 新光鋼、2027 大成鋼等營運有望持續暢旺。

