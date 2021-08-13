面板三虎兩樣情 外資連二買群創共5萬張 棄守友達、彩晶

台股今 (13) 日受半導體族群全面下殺，電金傳產權值股急挫，重挫 237.83 點，跌破萬七，外資對面板族群兩樣情，連二買群創、買超逾 5 萬張，但棄守友達、彩晶，連四賣友達、賣超 6.7 萬張，也連五賣彩晶，賣超 5.2 萬張。

外資今日終止連二買，揮刀大砍 236.8 億元，自營商同步賣超 45.05 億元，投信則續買 14.76 億元，三大法人賣超 267.11 億元。

期貨方面，外資增持空單 1237 口，空單未平倉口數增至 32082 口；投信增持空單 361 口，空單未平倉口數增至 956 口；自營商增持多單 182 口，多單未平倉口數增至 14402 口。

外資今日買超主要鎖定金融與傳產股，大買開發金 5.6 萬張、元大金 7836 張，永豐金、華南金、第一金分別超過 3400 張；買超中鋼 1.6 萬張，中石化 7627 張，長榮航、榮成、台泥、冠德、華紙、台船均超過 2000 張。

電子股方面，群創最受外資青睞，外資大買 3.8 萬張，英業達超過 6000 張，智原、力成、光罩、十銓也超過 2000 張。

外資賣超方面，大賣面板族群友達 2.6 萬張、彩晶 1.4 萬張，記憶體族群旺宏 2.3 萬張、華邦電 6486 張，聯電 1 萬張，欣興、鴻海超過 8000 張，也調節台積電 6666 張。外資調節代工廠，大賣佳世達 1 萬張、緯創 5774 張，廣達、和碩均超過 4000 張。

法人指出，台股若無法有效站穩半年線，加上近期量能萎縮，需觀察是否能站穩短均線，不排除持續探底。