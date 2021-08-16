〈商品報價〉旺季+塞港惡化 BDI創11年新高 

散裝航運進入旺季，全球塞港情況卻惡化，推升波羅的海綜合指數 (BDI) 上週五 (13 日) 上漲 63 點，或 1.8% 至 3566 點，創 11 年新高，周漲幅達 5.8%，為 8 年以來最佳。

過去兩週，受港口堵塞和防疫新措施的影響，停泊在中國港口附近的散貨船數量暴增，根據 AIS 數據，目前約全球 7.5%、相當於約 570 艘散裝船，正排隊等待到中國港口卸貨，創 7 年來最塞狀況，並且持續惡化。

海岬型運費指數 (BCI) 攀升 158 點或 3.43%，站上四個月新高的 4766 點，周漲 9.3%，連續第四周收紅；平均日租金大增 1309 美元至 39526 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上升 16 點，或 0.45% 至 3566 點，周漲 3.4%，月跌 19.79%，創下去年 1 月以來最大月跌幅，平均日租金增加 143 美元至 32092 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上升 19 點，或 0.62% 至 3098 點，周漲 2.92%。

鐵礦砂部分，天津港進口價下跌 0.37% 至 160.9 美元，周跌 6.02%；連續月紐約鐵礦砂上漲 1.9% 至 161.74 美元，周跌 1.52%。

華泰期貨研究報告指出，中國鐵礦砂消耗量明顯趨疲，主因是受粗鋼產出縮減影響，鐵礦砂報價近來震盪激烈。瑞士鐵礦砂巨擘 Ferrexpo 也對下半年需求、報價示警，認為財政刺激政策的效益恐於下半年趨緩，需求將從目前的歷史最高峰逐漸減少，報價勢必下跌。