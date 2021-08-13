【富蘭克林】國際股債市回顧與建議

- 主要區域股債市回顧與展望
美歐股市
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Delta 變種病毒蔓延打壓市場情緒，亞特蘭大聯儲行長 Bostic 認為，若接下來 1~2 個月的就業數據繼續保持強勁，聯儲會就應以快於過往的速度縮減購債規模，所幸參議院通過未來五年新增 5500 億美元的基礎建設法案送交眾議院表決，循環性類股領軍史坦普 500 指數續創新高。強勁企業獲利與併購利多，輔以疫苗快速普及推升經濟重啟與景氣復甦預期，歐股連續九天創新高，亦創下三月以來最長連漲紀錄，除能源股表現持平外，各大類股皆收漲，其中保險股漲幅居冠。歐元區八月份景氣指數連續第三個月下滑、六月份工業生產月減 0.3% 亦為連續第二個月下滑，英國六月份工業生產與製造業生產不如預期，則反映了疫情影響下供應鏈瓶頸對製造業的影響。經濟數據錯綜：美國七月 CPI 年增率持平於 5.4%，不含食品及能源的核心 CPI 年增率自 4.5% 降至 4.3%，七月 PPI 年增率自 7.3% 升至 7.8%，創 2010 年有紀錄以來最大漲幅，不含食品及能源的核心 PPI 年增率升至 6.2%，超出預期，六月 JOLTS 職位空缺數達 1007.3 萬，創歷史新高，上週初請失業救濟金人數減少 1.2 萬人至 37.5 萬人，符合預期，惟七月 NFIB 中小型企業樂觀指數自 102.5 降至 99.7，不如預估。德國八月份 ZEW 景氣指數 40.4 低於預估及前值，七月份 CPI 終值月增 0.5%、年增 3.1% 皆同於初值，歐元區六月份工業生產月減 0.3% 遜於預期，英國第二季 GDP 季增 4.8% 符合預期，六月份工業生產月減 0.7% 與製造業生產月增 0.2% 皆不如預期。
史坦普 500 十一大類股漲多跌少，循環性的金融、原物料及工業類股以 1.68%~2.63% 漲幅領先，反觀不動產及科技類股跌逾 0.4%，表現落後。公債殖利率彈升，金融類股由銀行股領軍收高，參議院通過基礎建設法案，激勵設備製造商開拓重工、Deere、鋼鐵生產商 Nucor 股價上漲，加拿大大太平洋鐵路上調收購價激勵 Kansas City Southern 勁揚 7.6%，掩蓋工業氣體與特殊氣體製造商 Air Products and Chemicals 因財測不如預期而下跌 4.5% 的拖累；泰森食品挾財報利多大漲 12.5%，引領民生消費類股收高 1.25%；反觀住宅及醫療 REITs 股價下跌，拖累不動產類股以 0.67% 跌幅表現居末；NortonLifeLock 完成收購 Avast，NortonLifeLock 股價大漲 8.8%，然而，摩根士丹利對記憶體前景看法保守，下修美光科技投資評級至中立，美光科技股價下挫 14%，半導體股領跌科技類股收黑 0.47%；Perrigo 因上季財報不如預期而下跌 15.7%，新冠疫苗股 Moderna 自歷史高點拉回 5.4%，壓抑醫療類股收黑 0.07%(類股表現僅含價格變動)。
終場道瓊工業指數上漲 0.89% 至 35,499.85 點，史坦普 500 指數上漲 0.59% 至 4,460.83 點，那斯達克指數下跌 0.12% 至 14,816.26 點，費城半導體指數下跌 2.90% 至 3,312.96 點，羅素 2000 指數下跌 0.14% 至 2244.07 點，那斯達克生技指數下跌 1.26% 至 5,270.16 點，MSCI 歐洲指數上漲 1.17%(彭博資訊，統計期間為 8/9~8/12，含股利及價格變動)
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中長線投資展望：逢回分批佈局美國創新成長 + 價值循環題材，留意歐股政策作多行情
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美股：富蘭克林證券投顧表示，美國經濟正從擴張初期過渡到中期階段，歷史經驗顯示，值此過渡階段，股市出現盤整為正常現象，市場聚焦 Delta 變種病毒風險、通膨以及聯準會政策行動可能造成股市波動，然而，從目前情勢來看 Delta 變種病毒對美國的影響仍屬可控，聯準會因經濟強勁復甦而逐步收緊貨幣政策對於股市的影響應是暫時的，再從企業獲利來看，第二季美國企業財報表現亮眼，根據 Factset(8/6) 統計第二季史坦普 500 企業獲利預估成長 88.8%，儘管因基期因素，美國企業獲利年增率預估將在第二季觸頂後放緩，然而，觀察第三、四季獲利預估仍將維持兩成以上的年增率，2022 年獲利預估將再成長近一成，整體獲利仍相當穩健。高盛證券 (8/5) 將 2021 年及 2022 年史坦普 500 企業每股盈餘預測分別從 193 及 202 美元上修至 207 及 212 美元，預估企業及家庭將是美股的重要買家，今年以來至七月底止，美國企業宣布的股票回購總額達 6830 億美元，僅次於 2018 年，預估 2021 年全年股票回購上看 7260 億美元，另外，目前美國貨幣市場基金規模達 5.4 兆美元，較 2020 年初高出 1 兆美元，鑒於美國實質利率處於歷史低檔且聯準會至 2023 年晚期可能都將維持近零利率水準不變，預期超額現金將為家庭購買股票提供資金，將 2021 年底史坦普 500 指數目標自 4,300 點上修至 4,700 點。
富蘭克林證券投顧表示，在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪料無礙美股中長線多頭行情，市場波動反而創造具吸引力的進場機會。今年來類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，值得中長期投資，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。
歐股：根據 Refinitiv 資料 (截至 8/10)，預期第二季度 STOXX 600 公司的獲利將成長 148.1%，上週預估為成長 139.6%，營收預期成長 24.2%，上週預估為成長 23.6%，目前有 238 家企業公布第二季獲利，67.2% 公布的數據優於預期，267 家企業公布第二季營收，73.8% 公布的數據優於預期，下週將有 16 家道瓊歐洲 600 企業公布獲利。Refinitiv 預期第二季整體產業獲利成長 148.1%，十大主要產業皆為正成長，以工業類股獲利成長 750% 最高，而循環性消費、基本資源及能源類股獲利成長分別為 359%、340% 及 317%，整體營收預期成長 24.2%，以能源及循環性消費產業成長 69% 及 50% 最高，不動產則為唯一營收下滑產業，預估下滑 3%。富蘭克林證券投顧表示，歐洲企業獲利上修速度已追趕上美國，但評價面則仍有明顯差距，且歐洲企業具備高股利率 (約 3%) 及自由現金殖利率 (約 5%) 的優勢，過去因為經濟成長動能不佳、脫歐與主權債問題及低成長產業太多，使歐洲市場無法吸引資金青睞，其實歐洲股市的組成已有明顯變化，銀行股及能源股佔道瓊歐洲 600 指數比重已自金融海嘯高峰的逾 20% 及 12% 降至目前的 7.1% 及 3.9%，而科技股則是從不足 5% 上升至與銀行股相當的 7.1%，此外，做為環境投資先驅的歐洲，再生能源類股近年來的表現並不亞於美國科技股，隨著下世代歐盟計畫啟動，以綠能、數位轉型和經濟回穩的投資計劃的三大主軸，將直接嘉惠相關產業，高盛證券 (8/10) 亦看好歐洲股市投資機會，上調歐洲企業 2021 年 EPS 成長至 60%(原估 45%)，並預估未來 12 個月道瓊歐洲 600 指數總報酬可望達到 13%。看好經濟復甦契機，今年來資金明顯回流歐洲，為 2015 年以來最佳，預估在企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢、經濟逐漸走出低通膨陰霾、股票評價面優勢及 ESG 的投資趨勢下，歐洲將持續吸引投資人目光，建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及 ESG 等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。
全球新興股市
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經濟數據疲軟加以變種病毒擴散導致疫情增溫，衝擊新興股市多數走弱並由科技類股領跌盤勢。
中國七月出口年增率由 32.2% 放緩至 19.3%、進口年增率由 36.7% 放緩至 28.1%，社會融資規模 1.06 兆人民幣、銀行新增貸款 1.08 兆人民幣、貨幣供給 M2 年增率 8.3%，進出口貿易與信貸數據均不如預期，但 CPI 年增率由 1.1% 放緩至 1%、PPI 年增率由 8.8% 攀升至 9%，物價數據皆高於預期，所幸人行季度貨幣政策執行報告強調經濟成長風險，將以適度貨幣成長支持經濟、進一步降低實際貸款利率，引發投資人對於寬鬆政策之樂觀預期，帶動陸股走揚，尤其中國銀保監會公佈商業銀行第二季淨利潤 5266 億元人民幣，市場看好獲利表現有望成為銀行業股價催化劑，推動評價水準較低的銀行類股走強引領盤勢，港股同步收紅，原物料、地產與通訊類股表現較佳，媒體報導中國反壟斷監管機構即將對外賣龍頭美團處以約 10 億美元罰款，美團股價反上漲 9.2%，並推動騰訊走揚。南韓八月前十日出口較去年同期大增 46.4% 至 127.3 億美元、七月失業率由 3.7% 放緩至 3.3%，惟南韓疫情增溫壓抑市場情緒，摩根士丹利看淡記憶體產業前景加劇投資人對於 DRAM 記憶體需求與價格下滑的擔憂，衝擊三星電子、SK 海力士兩記憶體大廠股價下挫領跌韓股收黑，三星股價挫跌 8.7%。印度七月 CPI 年增率放緩至三個月低點 5.59%、舒緩通膨壓力擔憂，六月工業生產較去年同期攀升 13.6%，推動印股走揚續創歷史新高價位，Tech Mahindra、塔塔諮詢等科技類股與電廠 Power Grid 等股引領盤勢。巴西六月零售銷售年增率由 26.3% 放緩至 11.5%、月增率則由 3.2% 轉為萎縮 2.3%，同期服務業指數由 23.0% 放緩至 21.1%，經濟數據不佳加以對於該國財政前景與政治不確定性之擔憂，壓抑股市走弱，金融類股領跌盤勢，B3 證交所獲利優於預期但股價仍大幅走弱，伊塔烏集團與 Banco Bradesco 等銀行股走勢均弱。
總計過去一週摩根士丹利新興市場指數下跌 0.07%、摩根士丹利新興市場小型企業指數下跌 1.16%、摩根士丹利亞洲不含日本指數下跌 0.26%，摩根士丹利拉丁美洲指下跌 0.43%、摩根士丹利東歐指數上漲 1.73%。(彭博資訊美元計價，統計期間為 8/9~8/12，含股利及價格變動)
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富蘭克林證券投顧表示，新興市場佈局重點產業為消費，這不僅是人口結構優勢與消費產品滲透率提高的題材，隨著中產階級人口成長、城市化與富裕程度改善，將刺激對於高端產品需求，消費升級將是重要投資題材。新興市場另一關鍵領域為科技產業，看好新興市場大型科技公司與領導品牌企業，或即將成為領導品牌的企業，其中包含科技硬體分銷商、消費電子產品供應鏈製造商、網路平台與電商，這些企業正受惠顛覆性創新、數位化與新能源趨勢。
富蘭克林證券投顧表示，今年以來中國官方加大對於反壟斷監管，監管重點仍是為了促進可持續性成長與創新、提高效率、降低經濟過剩產能與防範系統性風險，評估對於校外培訓產業這樣極端的政策規劃不會更廣泛地適用於其他產業。在加強監管階段，預期股價波動加劇且風險溢酬增加，佈局上建議精選持股，確保持有雖處加強監管週期但仍繼續維持獲利能力的企業。此外，變種病毒擴散導致中國多個省份城市皆有本土案例出現，雖然絕對人數不高，但中國官方仍積極採取小區域封鎖的方式防堵疫情，疫情擴散加之網路產業政策監管、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮等多項因素影響，評估官方亦可能透過較為寬鬆的財政與貨幣政策支持，抵減上述負面因素對於中國短中期成長動能產生的負面影響。
全球債市
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成熟政府債市：儘管美國公佈的七月消費者物價年增率持平於 5.4%、核心物價漲幅自 4.5% 降至 4.3%，但生產者物價漲幅仍高於預期，再加上美國參議院通過基礎建設法案推升長天期公債殖利率上揚、聯準會官員也相繼呼籲將縮減購債，美國公債承壓而下跌 0.45%，十年期公債殖利率彈升 6.21 點至 1.3590%。歐洲公債則小漲 0.06%，週邊公債表現優於保守型公債 (彭博資訊，截至 8/12)
新興債市：彭博巴克萊新興國家美元主權債指數本週下跌 0.20%、當地公債指數 (換成美元) 下跌 0.47%、道瓊伊斯蘭債指數小跌 0.07%、富時波灣債市指數下跌 0.18%。Delta 變種病毒蔓延，以及市場對聯準會縮減購債的擔憂，持續壓抑新興國家資產買氣，而且美國公債殖利率彈升，亦排擠美元計價債券表現。墨西哥央行如預期再升息一碼至 4.5%，然因有官員投票維持不變而被解讀為鴿派升息，墨當地公債上漲 0.47%。智利民調顯示 11 月大選中間偏右的總統侯選人支持度領先左翼侯選人，智利當地公債換成美元上漲 1.21%。因投資人風險情緒起伏，摩根大通新興國家美元主權債利差下滑 4 點至 357 基本點(彭博資訊，截至 8/12)
公司債市：彭博巴克萊美國高收益債券指數週線下跌 0.21%，歐洲高收益債指數近週表現持平，美國投資級公司債指數週線下跌 0.41%。美國就業市場復甦加上物價攀升壓力推升美國十年公債殖利率近週彈升 6 個基本點，本月來已彈升 14 個基本點，對高評等的投資級債形成較大壓力，而 5,500 億美元基建法案在參議院通過提振了市場風險偏好情緒，使近期表現較落後的高收益娛樂及休閒等產業近週反彈回升，而受惠法案的鐵路債亦呈現上揚，惟美國疫情擴散則仍對高收益債市有所衝擊，大多數產業收低，能源需求前景因疫情帶來不確定性，IEA 下修了今年需求成長預期 10 萬桶 / 日，而 OPEC 雖維持需求成長預期，但上調了非 OPEC 供應量的預估，影響能源債近週表現遜於大盤。歐洲則因此波情相對可控且貨幣政策維持相對長期寬鬆，使近週歐洲高收益債表現相對持平。利差方面，彭博巴克萊美國高收益債指數利差擴大 6 點至 307 點；歐洲高收益債指數利差略為擴大 2 點至 297 點 (彭博資訊，截至 8/12)
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富蘭克林證券投顧表示，市場正消化聯準會將開始縮減購債規模的利空，然因新變種病毒 Delta 肆虐，美國新增病例數有擴大現象，恐將壓抑經濟復甦動能，兩相牽制下，預期十年期公債殖利率儘管有上升壓力，但不致於重演第一季驟升的劇烈表現。建議此時債券產品的選擇應能有抗通膨或可受惠通膨的元素，例如通膨與石油價格通常為正向連動，產油國重鎮的波灣政府即可因高油價而有財政收入的進帳。特別是，波灣國家正積極進行經濟結構改革，發展資本市場，能源以外的商機也應運而生，提供投資人美元計價高品質債的多元投資機會。
富蘭克林證券投顧表示，隨著經濟重啟，預期下半年全球經濟仍將顯著成長，而基於循環性因素、經濟重啟、及供給瓶頸等產業及基期因素，今年接下來的時間通膨仍將上揚，但預估僅為暫時，失業及自動化進程等因素將抑制薪資成長，通膨進入 2022 年將逐漸緩和回到長期趨勢。經濟復甦將因疫情與疫苗進展而有分歧，市場將可能隨政策變化的預期而趨向於較高的波動。整體而言對景氣展望維持正向，有利高收益債基本面持續改善及違約率下滑，而信用品質提升下，B 級與 BB 級債利差距離歷史低檔仍有收斂空間，預期利率將溫和而非急遽攀升，高收益債的利差收斂將足以抵銷殖利率上揚的影響，惟精選持債仍是關鍵。
國際匯市
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過去一週表現回顧：就業市場好轉且通膨壓力仍存，美元續強
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美國七月非農就業新增人數創近一年新高、六月 JOLTs 職位空缺數創新高且企業聘僱同步增溫，加上近週初領失業金人數再度下滑，顯示就業市場持續好轉，而雖七月核心消費者物價指數溫和回落，但生產者物價指數年增 7.8% 則為逾十年來最大增幅，此外，美國參議院通過未來五年新增 5,500 億美元基礎建設法案，加深對後續通膨持續升溫的預期，就業市場好轉加以通膨壓力仍存，推升美元站上 93 價位，近週升值 0.25%。歐洲本週經濟數據相對偏弱，八月份景氣指數連續第三個月下滑、六月份工業生產月減 0.3% 亦為連續第二個月下滑，壓抑歐元走勢持續疲軟，近週貶值 0.27%。英國第二季 GDP 季增 4.8%，其中六月份增長加速超越市場預期，惟六月份工業生產與製造業生產皆不如預期，壓抑英鎊近週貶值 0.46%，美國強勁經濟數據推升美債殖利率重回升勢，加上日本疫情惡化，壓抑日圓連續五個交易日走弱於 110 之上，週線再收低 0.15%。同樣深受疫情困擾的南韓，近期單日新增病例頻創新高，而防疫封鎖下供應鏈瓶頸則衝擊了南韓半導體產業，壓抑韓圜近週貶值 1.66%，在主要亞洲貨幣中表現居末，反觀泰銖則是受惠外資買盤回籠，週線收高 1.11%。商品貨幣則受惠美國 5,500 億美元基礎建設法案提振表現回穩，其中全球最大銅出口國智利，因中間偏右派總統候選人在近期的調查中支持度提升，激勵智利披索週線升值 1.86%。(彭博資訊，截至 2021/8/13 16:00)
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觀察焦點與投資展望：關注聯準會會議紀錄，縮減購債與升息預期左右美元走勢
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富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持續復甦，而生產者物價指數反映大宗商品價格上升與供給短缺對企業形成的成本壓力，在全球面臨變種病毒擴散下，供應鏈瓶頸短時間內仍將持續，加上美國新增 5500 億美元的基建法案，皆預示了通膨維持於高檔的時間可能較預期更長，呼應了多位聯準會官員力促加快縮減購債的談話，而美國十年公債殖利率自上週就業報告出爐至今亦快速彈升 14 個基本點，來到 1.36%，預料將加大市場對八月底央行年會的政策預期，美元可望維持偏多格局朝今年來高點 93.3 甚至 94 整數關卡靠攏。歐元受制寬鬆貨幣政策而持續低迷，徘迴於今年來低點 1.172，隨著疫苗普及經濟逐漸重啟，下週將公布的第二季 GDP 數據或有機會成為短線催化劑提振歐元走勢，惟若數據遜於預期，則恐進一步測試去年 11 月低點 1.164。英鎊自七月下旬來即介於月線與季線間震盪調整，隨著線型逐步收斂且下週英國將有包括物價、零售銷售及失業率等多項重要數據公布，如數據優於預期可望推升央行偏鷹預期，則有利英鎊向上突破季線 1.389 反壓，反之則震盪調整區間恐下移至 1.36~1.38。日本疫苗接種進度相對落後，雖近期已有加速，但至少接種一劑的人口比例仍不及 50%，加劇疫情擴散瀕臨失控，預期美國十年債殖利率重回升勢下，日圓恐朝 111 價位靠攏。
天然資源與黃金
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過去一週表現回顧：油價歷經先前一週大跌走勢後反彈回升
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Delta 變異病毒擴散加劇需求前景擔憂，美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，截至 8/6 為止一週，美國原油庫存下滑 40 萬桶、下滑幅度不如預期，汽油庫存則下滑 140 萬桶、蒸餾油庫存增加 180 萬桶，美國官方亦呼籲 OPEC + 加速恢復產量，利空消息不利油價走勢，所幸美國參議院通過 5500 億美元基建法案略提振市場信心，原油歷經先前一週大跌走勢後也吸引買盤回流，推動油價反彈，總計西德州近月原油期貨價格週線上漲 1.19%。基本金屬價格受變異病毒於中國引發的疫情復燃，可能衝擊作為全球最大銅消費國中國需求的擔憂，以及美國通過基建法案利多交互影響，倫敦金屬交易所三個月期銅價格下跌 0.01%，基本持平，CRB 商品價格指數週線上漲 1.15%。通膨飆升有放緩跡象，但官員敦促提早縮減購債，技術因素一度導致黃金閃崩，週線金價延續跌勢，連兩週收黑。美國強勁的就業數據顯示，全球最大經濟體穩步朝向復甦之路，推升貨幣政策轉向的預期，加上聯準會官員敦促以快於過往的速度實施減碼購債，包括芝加哥聯儲行長 Charles Evans 表示，預計於今年稍晚時間將看到朝政策目標進一步的實質進展，認為縮減購債的啟動不需等到明年，堪薩斯聯儲行長 Esther George 認為勞動市場持續改善，該撤回部分刺激措施，以及里奇蒙聯儲行長 Thomas Barkin 預期未來幾個月有望開始減碼購債，諸多利空引發拋售賣壓湧現，多頭止損一度導致金價閃崩逾 4%，惟美國 7 月消費者物價指數年增 5.4% 符合預期，月增 0.5% 為 2 月來最低水準，通膨飆升態勢有放緩跡象，緩和官員鷹派說法及收緊政策的衝擊，週線金價跌深後回彈，但未能收復 1750 美元關卡，近月黃金期貨週線下跌 0.63%，收於 1749.80 美元 / 盎司(資料截至 8/12)。
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觀察焦點與投資展望：原油實際需求狀況、美伊核協議談判、OPEC+ 動向
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富蘭克林證券投顧表示，近期變異病毒擴散導致全球部分地區疫情復燃，然而疫苗在避免重症病例方面的成效將讓疫苗覆蓋率較高的成熟國家民眾出行所受影響較小，原油需求衝擊主要來自疫苗覆蓋率普遍較低且對疫情容忍度亦較低，導致必須採取封鎖政策的亞洲國家，高盛證券 (8/10) 報告基本假設為包括中國在內，Delta 疫情影響需求期間約為兩個月，與先前週期一致，評估 8、9 月全球原油需求約為每日 9780 萬桶，整體第三季需求約較 Delta 疫情擴散前預估數據減少每日 80 萬桶。需求下滑評估應為短期因素，輔以主要產油國維持支出與生產紀律，預期原油市場仍將持續處於供不應求狀態，將支撐國際油價表現，後續關注重點為美國與伊朗核協議談判，伊朗新任保守派總統已正式就職上任，美歐主要國家正等待其表態繼續談判之意願。就能源類股而言，美股資金輪動快速，預期具備評價面與獲利改善優勢的能源類股仍為經濟動能回升、再通膨交易動能增溫最受惠標的，對於希望對沖通膨風險的投資人，亦可增加商品概念部位。
富蘭克林證券投顧表示，政策轉向大勢底定，黃金多頭遭受重擊。隨經濟表現逐步走出新冠疫情衝擊，央行朝向貨幣政策正常化邁進，儘管大西洋彼岸的歐洲央行維持鴿派立場，但聯準會可望啟動縮減購債的態度，在近期顯著改變了市場對寬鬆前景的預期，雖然考量通膨壓力將繼續存在，抗通膨的特性仍將使黃金相關標的具有一定吸引力，但經過去年的交易熱潮後，預期投資、避險及實體需求的消退，將使金價迎來一段修整期，後續美元能否進一步走高，將是觀察金價何時觸底的關鍵，短線 1700 美元可視為有力支撐，但下方震盪空間較大，建議有意進場的投資人保持耐心，著眼中長線，空手者可分批布局，適度納入投組提高策略多元性。金價大幅拉回後，依舊高於金礦商總維持成本 1200-1300 美元的水準，現在多數礦商專注於改善營運成本架構，包括償還債務，這將有助提升金礦股的基本面和股票報酬潛力，尤其管理階層越來越關注產生現金流，從而向股東配發股息，其中創造現金正面效益最大的屬於中小型金礦商，評價面的修正可望提供具吸引力的布局機會。
二、未來一週重要觀察指標
重要經濟數據與觀察指標：
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日期
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國家
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經濟數據與觀察指標
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預估值
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上期值
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8/13
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美國
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七月進口物價指數 (月比)/(年比)
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0.6%/10.5%
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1%/11.2%
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8/13
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美國
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八月密西根大學消費者信心指數初值
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81.2
|
81.2
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8/16
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日本
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第二季 GDP 年化經季調 (季比)
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0.5%
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-3.9%
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8/16
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中國
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七月零售銷售 / 工業生產 (年比)
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10.9%/7.9%
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12.1%/8.3%
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8/16
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中國
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七月年至今農村除外固定資產投資 (年比)
|
11.3%
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12.6%
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8/16
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美國
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八月紐約州製造業調查指數
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28.5
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43
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8/17
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美國
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聯準會主席鮑爾及官員 Kashkari 談話
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--
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--
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8/17
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美國
|
七月零售銷售 (月比)/ 不含汽車及汽油
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-0.2% /0.1%
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0.6%/1.1%
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8/17
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美國
|
七月工業生產 (月比)/ 製造業工業生產
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0.5%/0.6%
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0.4%/-0.1%
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8/17
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美國
|
六月企業存貨
|
0.8%
|
0.5%
|
8/17
|
美國
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八月 NAHB 房屋市場指數
|
80
|
80
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8/18
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美國
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FOMC 會議紀錄
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--
|
--
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8/18
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美國
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七月營建許可 / 月比
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161 萬戶 / 1%
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159.8 萬戶 /-5.1%
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8/18
|
美國
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七月新屋開工 / 月比
|
160.8 萬戶 /-2.2%
|
164.3 萬戶 / 6.3%
|
8/19
|
美國
|
上週初請失業救濟金人數
|
--
|
37.5 萬人
|
8/19
|
美國
|
八月費城聯準企業展望
|
24.2
|
21.9
|
8/19
|
美國
|
七月領先指標
|
0.7%
|
0.7%
|
8/20
|
中國
|
一年期 / 五年期 LPR
|
3.85%/4.65%
|
3.85%/4.65%
|
8/23
|
美國
|
八月 Markit 製造業 / 服務業 / 綜合採購經理人指數初值
|
--
|
63.4/59.9/59.9
|
8/23
|
美國
|
七月成屋銷售 / 月比
|
585 萬戶 /-0.2%
|
586 萬戶 / 1.4%
|
|
資料來源：彭博資訊，富蘭克林證券投顧整理。
重要企業財報：
|
|
日期
|
公司
|
預估每股獲利
|
上年同期
|
8/17 盤前
|
Walmart
|
1.556
|
1.56
|
8/17 盤前
|
家得寶
|
4.414
|
4.02
|
8/18 盤前
|
Target
|
3.468
|
3.38
|
8/18 盤前
|
Analog Devices
|
1.619
|
1.36
|
8/18 盤前
|
Lowe's
|
3.986
|
3.75
|
8/18 盤前
|
TJX 公司
|
0.569
|
-0.18
|
8/18 盤後
|
微狄亞視訊
|
1.016
|
0.55
|
8/18 盤後
|
思科系統
|
0.826
|
0.8
|
8/18 盤後
|
新思科技公司
|
1.775
|
1.74
|
8/19 盤前
|
雅詩蘭黛
|
0.506
|
-0.53
|
8/19 盤後
|
應用材料
|
1.774
|
1.06
|
8/20 盤前
|
迪爾
|
4.563
|
2.57
|
資料來源：富蘭克林證券投顧整理，單位：除特別註明之外均為美元，時間以當地時間為準。
|
主要金融市場休市一覽表：
|
日期
|
國家
|
節日
|
8/16
|
阿根廷
|
馬丁將軍逝世紀念日
|
8/16
|
南韓
|
光復節補假
|
8/17
|
印尼
|
獨立日
|
8/19
|
印度
|
穆哈蘭姆月節
|
資料來源：彭博資訊
三、主要市場表現回顧
|
|
股市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
道瓊工業指數
|
35499.85
|
0.89
|
1.87
|
4.82
|
13.84
|
17.26
|
29.70
|
史坦普 500 指數
|
4460.83
|
0.59
|
2.21
|
8.85
|
14.18
|
19.81
|
34.24
|
那斯達克指數
|
14816.26
|
-0.12
|
1.00
|
13.08
|
5.48
|
15.43
|
35.19
|
MSCI 歐洲指數
|
157.10
|
1.17
|
3.11
|
9.18
|
17.05
|
21.54
|
30.67
|
新興市場指數
|
1290.91
|
-0.07
|
-3.38
|
0.78
|
-8.41
|
1.39
|
20.29
|
亞洲不含日本指數
|
828.69
|
-0.26
|
-4.29
|
-0.11
|
-11.12
|
-0.49
|
17.97
|
上海證交所綜合指數
|
3516.30
|
1.70
|
-0.98
|
4.43
|
-1.94
|
3.20
|
8.12
|
恆生中國企業指數
|
9377.79
|
1.19
|
-7.18
|
-7.60
|
-19.35
|
-10.77
|
-5.92
|
台灣加權股價指數
|
16982.11
|
-2.89
|
-3.83
|
10.01
|
9.30
|
17.24
|
36.03
|
韓國 KOSPI 指數
|
3171.29
|
-3.03
|
-3.05
|
1.77
|
2.60
|
10.71
|
32.99
|
泰國 SET 股價指數
|
1531.08
|
0.64
|
-2.43
|
-0.87
|
3.34
|
7.60
|
16.54
|
印度孟買指數
|
55320.70
|
1.98
|
5.04
|
14.38
|
8.19
|
16.85
|
45.99
|
新興拉丁美洲指數
|
2480.22
|
-0.43
|
-3.27
|
1.49
|
4.84
|
3.51
|
28.21
|
新興東歐指數
|
190.61
|
1.73
|
2.25
|
10.02
|
17.78
|
21.04
|
27.62
|
HFRX 全球對沖策略指數
|
1428.69
|
0.05
|
-0.23
|
1.29
|
1.31
|
3.49
|
9.38
|
債市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
全球政府債市
|
814.90
|
-0.17
|
0.65
|
2.40
|
0.11
|
-1.28
|
-0.59
|
投資等級公司債指數
|
3524.87
|
-0.41
|
-0.19
|
3.27
|
0.85
|
-1.01
|
1.27
|
全球高收益債指數
|
1542.83
|
-0.12
|
-0.52
|
0.83
|
1.14
|
1.91
|
8.36
|
美國十年公債
|
1700.81
|
-0.53
|
0.22
|
3.70
|
-0.65
|
-3.01
|
-4.45
|
美國政府債 GNMA
|
1870.80
|
0.08
|
0.07
|
0.11
|
-0.58
|
-0.98
|
-0.48
|
美國高收益公司債
|
2422.14
|
-0.21
|
-0.48
|
1.65
|
2.22
|
3.60
|
9.81
|
美國複合債
|
2363.86
|
-0.26
|
0.02
|
1.91
|
0.05
|
-1.18
|
-0.64
|
歐洲高收益公司債
|
438.58
|
0.00
|
0.63
|
1.68
|
2.75
|
4.38
|
9.60
|
新興國家美元主權債
|
418.69
|
-0.20
|
0.25
|
2.39
|
0.24
|
-1.12
|
0.99
|
新興國家原幣債市
|
150.42
|
-0.47
|
0.21
|
0.12
|
-1.12
|
-0.98
|
5.96
|
富時波灣債券指數
|
180.75
|
-0.18
|
0.50
|
2.34
|
1.11
|
0.48
|
2.07
|
伊斯蘭債指數
|
203.34
|
-0.07
|
0.22
|
1.17
|
0.58
|
0.94
|
2.91
|
資料來源：彭博資訊，含股利，截至 2021/08/06。投資級債、高收益債、複合債及新興債採彭博巴克萊債券指數，伊斯蘭債採道瓊債券指數，其餘均採富時債券指數，除新興債換算為美元計價外，其餘指數皆以原幣計價，截至 2021/08/06。
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