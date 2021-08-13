〈房產〉上半年房地合一稅納稅王 六都由台中登冠軍寶座

依據財政部統計，2021 年上半年各縣市房地合一稅收大增，六都中以台中市稅收 21.42 億元奪冠，台北市年增 1.9 倍為六都增加最多，而六都以外縣市也不遑多讓，有 6 個縣市上半年稅收破億，彰化縣 3.53 億元最多，突顯中台灣房地產吸金力強。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房地合一所得稅以不動產交易增值部分課稅，顯示今年上半年價格上漲，此外，今年 4 月公告房地合一 2.0 於 7 月上路，也擠出一波趕輕稅的交易熱潮。

綜觀 2021 年六都上半年房地合一都創課徵以來同期新高，又以台中市 21.42 億元最多，其次為高雄市 12.91 億元，新北市 11.22 億元稅收第三高，且台北市、新北市、台中市、台南市稅收年增幅都超過 1 倍，台北市雖然上半年稅收 10.6 億元僅排六都第四，但年增幅 1.9 倍。

至於全台六都以外的縣市，上半年房地合一稅收在 1 億元以上的有彰化縣 3.53 億元、新竹市 2.81 億元、新竹縣 2.28 億元、屏東縣 1.76 億元、雲林縣 1.74 億元及嘉義市 1.08 億元，彰化縣從 2019 年開始，上半年稅收就破億，新竹市去年上半年開始有上億稅收，今年直逼 3 億元，新竹縣急起直追，去年上半年僅 6000 多萬元，今年直衝 2.28 億元，年增幅高達 2.7 倍。

郎美囡分析，台中市擁重劃區及建設議題，房市交易火熱，尤其台商回流後大舉挹注中台灣房市，民眾也加入購屋熱潮，房價向上拉抬，造成稅收屢創新高；具有諸多傳產業及隱藏版富豪的彰化縣，在地購買力強，近幾年房市受到台中市帶動，價格也向上挺進。

因新興科技業崛起的新竹縣市，主力買盤為高薪工程師，成為建商推案重點區域，這幾年房價連連上揚，從新竹市首先起漲，逐漸外溢到新竹縣；至於雙北在這波資金狂潮下，房市交易開紅盤，其中高端買方屬意蛋黃區、精華地段的保值性，讓台北市交易價量受到鼓動，房地合一稅收也大躍進。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房地合一稅收豐厚，也意味著短期持有屋主仍有獲利空間，7 月房地合一 2.0 上路，持有一年以上，五年內出售的稅率大幅拉高，且境內法人的稅率比照自然人稅率，壓縮投資盤的操作空間，加上預售屋納入範圍，未來市場以長期自住為主力，不過因為課稅範圍擴大，確實稅收還可能因此增加，至於重稅政策是否如預期般奏效，端看下半年交易表現。