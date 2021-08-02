〈房產〉南二都7月房市交易台南最熱 移轉數量2545棟創同期新高

高雄及台南二都 7 月房屋買賣移轉棟數 今 (2) 日出爐，其中高雄移轉棟數為 2981 棟，月減 29%，年減為 18%，台南 7 月移轉總棟數為 2545 棟，月減 22%，年增 13.3%，比上月減少，但仍衝出台南史上最佳 7 月交易紀錄，也是 2016 年房地合一上路以來單月次高表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第二季受疫情干擾，影響房屋帶看及購屋意願暫緩，加上房地合一 2.0 上路，民眾搶舊制過戶的黃金時機終止，節稅急售潮退潮，也成影響 7 月移轉量月減的因素之一，但是台南持續受惠南科效應，加上地方建設發展題材不斷，置產族積極布局，交易熱度一路爆衝，近期房市表現可謂六都中的佼佼者，而 7 月底開始全台微解封，民眾疫情恐慌逐漸減弱，遞延的買氣也可望接續解封出籠。

觀察本月台南買賣移轉棟數，由永康區、安南區、安平區拿下前三，永康區，以 705 棟居全市之冠，月增 64%，年增達 128.9%，安南區以 433 棟居次，月增 58.6%，年增 116.5%，安平區為 265 棟，月減 17.2%，年增 48.9%。

7 月永康、安南區除了月增表現亮眼，年增幅更翻倍成長，永康區不僅長期位居台南交易量龍頭，7 月移轉 705 棟，創下縣市合併以來的歷史最高紀錄。

台灣房屋台南永康加盟店店東楊倉銘表示，永康區生活機能成熟優渥、交通便利，並且是離南科最近的優質生活圈，成為不少南科新貴的落腳地，近期受砲校遷移改建創意設計園區、鹽行重劃區等題材加持，讓永康房市旺上加旺。

7 月高雄建物買賣移轉由鳳山、楠梓、三民拿下前三，鳳山區以 373 棟成為本月移轉量最高的區域，月減 26.1%，年減 26.7%；楠梓區以 343 棟居次，月減 5%，年增 33.5%；三民區則以 315 棟位居第三，月減 39.1%，年減 44.7%，前三名地區中除了楠梓區呈年增表現，其餘皆為年月雙減。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，受疫情影響，高雄整個 6 月也呈現半封城狀態，帶看賞屋及辦理交易過戶多暫緩，因此影響 7 月移轉量驟減，前三區中僅楠梓呈年增、月微減，陳揚智分析，楠梓去年各月移轉量平均約落在 2 百多棟，基期較低，受台積電擬佈局橋科議題聲量發酵，加上橋科也將於明年啟動招商等題材，吸引置產族目光。

陳揚智並認為，高雄交易市況長期價量持穩，買盤持續都在並觀望而動，在政策、疫情等干擾因素逐漸淡化後，房市需求也將回歸正常並帶動反彈。