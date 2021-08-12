〈房產〉北台灣危老重建推案量大增 今年有機會跨越千億元大關

據市調機構統計，今年截至 8 月 6 日止，北台灣危老重建案推案量高達約 636 億元，不僅較去年同期 280 億元大增逾一倍，更已超越去年全年案量的 553.55 億元。市場專家認為，2021 年的北台灣危老重建案推案將有機會向上挑戰 1000 億元大關。

住展研發長何世昌表示，雖然今年新建案推案量比去年衰退近 2 成，但危老重建推案卻不斷擴張，接下來從農曆民俗月到年底，預期還有至少約 300 億元危老重建案將開賣，北台灣房市 2021 年全年危老推案量將一舉突破 900 億元，甚至有機會上看 1000 億元，連續三年改寫歷史新高紀錄。

由於危老重建因沒有最小基地面積限制、具有明確且高額的容積獎勵，申請程序簡便又快速，自從 2017 年公告實施後就成為建商新寵，2018 年首度出現危老重建案，之後推案量逐年遞增，到了今年推案量已翻了 100 倍以上。

雖然北台灣危老推案潮洶湧，但大多仍集中在雙北地區；其中，又以台北市推案量達約 450 億元最多，新北市約 155 億元居次。

台北市危老建案最多的行政區為中山區，今年已推出 9 個危老建案，總案量逾 140 億元，最新公開、且案量最大的是「序東騰」，總銷約 30 億元。北市危老案量第二大的行政區是松山區，案量逾 80 億元，單一量體最大的是全錄大樓改建案「衍見築」。

新北市危老案分布較為懸殊，光是板橋區案就占近 100 億元，指標案如「達永冬慶」與「兆璞開禧」。板橋因平均房價相對較高，成為新北市老屋重建熱區並不意外，甚至還有私人起造的建案釋出，代表除了建商之外，一般地主也不放過這塊市場大餅。

何世昌指出，危老重建除了推案量大增之外，產品面則出現不小變化。台北市過去危老案因基地偏小，所以幾乎都規劃為小宅，但今年中、大坪數產品卻多了起來，如中山區「序東騰」、松山「衍見築」，因基地較大且完整，便規劃為中、大坪數。而松山預推案「敦仰」更全棟走豪宅規劃。

坪數逐漸變大，開價更全面攻高。松山「衍見築」平均開價達每坪 188 萬元，創下全台危老建案最高開價紀錄，大安「達運永康」、「永康壹號」則分別以每坪 185 萬元、180 萬元分居二、三名。不過，這些紀錄很快會被改寫，因為「敦仰」平均開價預料會站上每坪 200 萬元，將締造危老案新猷。