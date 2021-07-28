〈房產〉高雄苓雅區、前鎮部分路段房價 超越區域平均值

高雄氣爆事件一度造成高雄市苓雅區、前鎮區多處道路及住宅的嚴重損壞，但房仲業者指出，當年災損嚴重的三多一二路、凱旋三路，以及一心一路等多條主要道路已完全蛻變，沿線房價更隨著區域發展，一路向上攀升，房價表現甚至超越區域平均值。

依中信房屋統計，高雄市這些區域路段在災變發生後，部分房價雖一度下滑，但目前房價已回歸災害前的水準，中信房屋研展室副理張漢超表示，氣爆災變造成沿線路段建物嚴重毀損，甚至有建物得拆除重建。不過時至今日，當年的現場在目前不僅一旁經過的是嶄新時尚的輕軌列車，周邊的生活機能也相當到位，讓這幾條主要街道由浴火中重生，成為高雄當地房地產的焦點。

張漢超分析，三多一、二路、凱旋三路、以及一心一路沿路第一排多為透天或公寓產品，沿線最矚目的特色就在於今年 1 月才由籬仔內站向北開通至凱旋公園站的高雄環狀輕軌，輕軌捷運不僅為沿途居民帶來交通上的利多，同時也活化了周邊的生活機能。

以周邊公寓華廈及住宅大樓等住宅產品的房價變化來觀察，三多一路及凱旋三路在當年災變發生前後都有出現房價下滑的現象，一心一路在災害發生後半年間，相關產品交易甚至出現停滯，僅有三多二路因連結市中心機能較強，房價因而免於落入空頭。

時隔 7 年，這些路段現在都已由黑翻紅，一心一路房價平均每坪上看 16 萬元，三多一路房價也比當年成長超過 61%，即使以屋齡 40 年左右、總面積約 40 多坪的三層透天來看，當年在凱旋三路上、臨路第一排總價約在 1200 萬元，如今已總價已逾 1400 萬元，較當年成長約 17%。

就高雄市這些區域路段所在的苓雅區及前鎮區兩大行政區來看，與 2014 年時房價分別只有 1-9% 間的成長幅度，但這些路段卻能青出於藍，除了顯示當地房地產已擺脫過去氣爆的陰霾，同時也反應交通建設、商圈、生活機能的加持效應，讓這些路段反而更具競爭優勢。