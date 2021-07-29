〈房產〉北台灣上半年完銷新建案數67案 估全年衝刺逾200案

據市調機構統計，今年截至上半年為止，北台灣完銷新建案數量為 67 個，較去年同期減少 2 個，年減 2.9％。預料今年全年完銷建案數仍可達 200 案以上。住展研發長何世昌表示，在政府不斷祭出抑制房市措施，以及疫情爆發致使房市降溫，今年完銷的新建案數量已受影響。

不過，何世昌認為，2021 年上半年完銷建案數仍優於平均水準，整體市場仍樂觀看待。

住展統計資料顯示，北台灣今年上半年完銷建案數以新竹地區 22 個最多，其餘依序為台北市 16 個、宜蘭地區 11 個、桃園市 10 個、新北市 8 個，基隆則掛零。

完銷建案數最多的新竹縣市，市況熱絡主要是受到電子科技業榮景所帶動；雖然今年疫情爆發後，國內失業率與無薪假人數直線飆升，但受創的多為內需型產業，以外銷導向為主的電子科技業仍蓬勃發展，而竹科正是外銷強勁成長的關鍵角色。

何世昌指出，在竹科帶動下，新竹地區今年新建案市場受疫情影響不大，當地購屋需求仍強，建案完銷數因而衝高。不只竹北、東區、北區等菁華區有完銷案，外圍的芎林、竹東、新埔等地都連帶受惠。之所以如此，是因為東區與竹北兩地房價攀高、且供給量不足，部份購屋族只好轉往外圍相對低價區買房，進而帶動當地房市買氣。

就上半年以 16 個完銷案暫居第二的台北市，今年上半年房市完銷案數量比去年同期還增加 2 個。北市成交量體最大的是信義區豪宅案「玥隱信義」，每 戶牌價約 4 億元，總案量達 120 億元，於 329 檔公開之後，僅花一個半月左右就賣完，堪稱北台灣上半年最狂的建案。另外，文山區連雲景? 則是北市上半年銷售期最短的建案，該案總案量為 10 億元，從公開到完銷花不到一個月的時間。

新北市推案重點區域如板橋、三重、中和等地，因受疫情衝擊較劇烈，導致上半年完銷案只有 8 個，比去年同期減少 4 個。桃園則因中路、小檜溪與 A7 等三大重劃區上半年推案熄火的緣故，完銷案只有 10 個，較去年同期少掉 7 個。宜蘭雖然完銷案有 11 個，較去年增加 4 個，但完銷案單一量體多在 5 億元以下，成交規模有限。

何世昌預期，若三級警戒降級後防疫順利的話，下半年建案因供給量減少，銷售期可望加速，全年完銷建案數衝到 200 個應不成問題。而部份區域因新建案缺貨問題，有些建案銷售期極短，民眾購屋考慮期恐怕會被高度壓縮，建議最好先盤點自身的需求與還款能力，以免在短時間內作出錯誤決定。