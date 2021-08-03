〈美股熱門股〉Square重金併購Afterpay勁揚10% 羅賓漢獲女股神加持漲7%

Square 重金併購 Afterpay 勁揚 10.16%

線上支付公司 Square(SQ-US) 周一（2 日）為將業務擴張至消費貸款領域，砸 290 億美元買下澳洲金融科技公司 Afterpay，股價聞訊勁揚 10.16% 至每股 272.38 美元，盤後續揚。

不過，一些替銀行發卡與線上支付服務的科技公司股票卻因此下跌，其中 Global Payments(GPN-US) 儘管公布優於市場預期的第二季財報，但收盤仍重挫 11.18% 至每股 171.79 美元。此外，金融科技公司 FIS(FIS-US) 與 Fiserv(FISV-US) 分別下跌 6.6%、4.66%。

羅賓漢獲女股神加持 上漲 7.2%

線上股票交易平台羅賓漢 (HOOD-US) 上周五女股神伍德青睞，方舟投資旗下 3 檔基金購買價值約 6,500 萬美元的股票，對創新投資者投下一張重要的信任票，激勵羅賓漢周一股價上漲 7.2% 至每股 37.68 美元，幾乎回到 38 美元的發行價。

此外，羅賓漢也在其應用程式上公告，約有 301,573 名用戶參與 IPO 購股，但並未透露有多少股票流向這些平台用戶。而接下來的幾周羅賓漢的命運就掌握在這些散戶投資人手中，在該公司公布第二季財報前，可能會有大量資金撤出該公司股票。

不過即便財報數字公布，對股價也不會有太大影響，因為羅賓漢已透過財測預告資金流出。在交易量放緩的情況下，該公司能否保持成長態勢，可能要等到第三季才會明朗。

歐洲調漲疫苗價 輝瑞、BioNTech 齊漲 莫德納反跌

新冠疫苗股周一表現兩樣情，在歐洲宣布提高新冠疫苗價格後，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 分別上漲 2.69% 與 3.61%，然而同樣在歐洲漲價的莫德納 (MRNA-US) 反而下跌 1.9%。

法國的歐洲事務部長 Clément Beaune 周一表示，在與歐盟的最新合約中，輝瑞與莫德納的疫苗價格都調高，但並未說明具體漲價原因，僅表示漲價是合理的，因為疫苗的需求將會更加強勁，以應對變種病毒。

日前外媒曾報導，輝瑞疫苗的價格已從合約中的 18.50 美元漲至 23 美元，而莫德納疫苗也從 22.60 美元漲至 25.50 美元。對此，歐盟執委會以保密條款為由，拒絕對疫苗漲價置評。