美議員要求將榮耀列黑名單 榮耀CEO三點回應

榮耀從華為剝離仍可能逃不過美方制裁，近期美國議員要求將榮耀列入實體清單 (即貿易黑名單)，榮耀 CEO 趙明週四 (12 日) 受訪時以三點作出回應。

華為於 2019 年 5 月被列入美國實體清單，為避開美國制裁，華為將榮耀剝離，針對榮耀從華為剝離是為了逃避美國出口管制政策，上週六美國有 14 名眾議院共和黨議員要求美國商務部將榮耀公司列入美國的貿易黑名單。

榮耀週四舉行 Magic3 系列發布會，榮耀 CEO 趙明受訪時就美方可能將榮耀列入實體清單做出回應。

趙明稱：「首先核心是做好自己的事情，榮耀致力於與全球合作夥伴開發面向消費者的解決方案和產品，我們跟全球的合作夥伴一起打造性能極致的產品，今天也看到諸多合作夥伴站台，未來我們持開放的態度。」

趙明稱：「自從去年 11 月 17 日後，榮耀是獨立公司，華為沒有股份。」

趙明還提到：「榮耀特別注意遵守所在國的法律和法規，按照法律的要求進行全球貿易和生意。我們堅持自己的事情，希望所有的事情都能解決。」

為避開美國制裁，華為將榮耀剝離 (圖片：AFP)

榮耀最初是華為於 2011 年 9 月作為華為旗下產品線系列推出的一個子品牌，隨後出售給深圳市智信新信息技術有限公司，智信新信息由榮耀品牌 30 餘家代理商和經銷商共同投資設立，榮耀於 2013 年 12 月 16 日開始獨立運作，成為中國的智慧型手機製造商。