巴西央行抗通膨升息1個百分點 9月再升4碼

巴西央行為抗通膨，周三（4 日）將基準利率提高整整 1 個百分點 (4 碼)，是 2003 年來最大調升幅度，並承諾 9 月會再升 4 碼。不過由於巴西經濟重啟與乾旱嚴重，市場預期明年通膨仍高於目標水準之上。

巴西央行周三將基準利率上調 1 個百分點至 5.25%，符合彭博調查 41 位分析師中 39 位分析師的預期，另外兩位分析師則預測巴西央行將連續第 4 次升息 75 個基點 (3 碼)。

巴西央行在聲明寫道，在下次會議上，委員會預計還會有同樣幅度的調整，未來仍可能調整政策措施，確保通膨目標實現。

巴西央行在總裁 Roberto Campos Neto 的帶領下，是全球貨幣政策激進的央行之一，自 3 月以來已累計升息 325 個基點。但隨各地區取消僅剩的幾項防疫措施後，物價壓力日益加劇，迫使央行得費更大心力以實現明年通膨目標。

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 拉美策略師 Alejandro Cuadrado 表示，食物價格與乾旱是驅動巴西通膨升溫的因素，而在利率方面，巴西是拉美地區唯一一個激進的國家。

7 月中旬，巴西的通膨年增率達到 8.59%，遠高於今年 3.75% 的目標。分析師認為，今、明兩年的消費者物價都會高於目標，即使他們預期借貸成本將在 12 月前升至 7%。

疫情方面，巴西每天仍有近 1,000 人死於新冠病毒感染，不過該數字已從 4,200 多人的高峰下降。目前巴西的住院率也大幅下降，各地重症病房住院率從今年初的超過 95% ，降到約 60% 至 65%。

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