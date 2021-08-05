Fed副主席偏鷹 估2023年開始升息

美國聯準會（Fed）副主席副主席克拉里達（Richard Clarida）周三（4 日）表示，Fed 可能在明年底前達成經濟目標，並於 2023 年開始升息。

雖然克拉里達表示就業市場仍需時間復甦，但他認為通膨率正達到甚至超過 Fed 設下的 2% 目標，也替 Fed 設下須在開始緊縮政策出現的「實質性進展」奠定基礎。

克拉里達在彼得森國際經濟研究所的線上會議說：「有鑑於這種前景，只要通膨預期保持在 2% 的成長目標... 在這種情況下，貨幣政策在 2023 年正常化就完全符合我們新的靈活平均通膨目標。」

不過克拉里達並未給出 Fed 何時可能開始縮減購債的時間表，僅表示目前官員正在討論，若有結果會向大眾公布。Fed 在疫情期間每月都購買 1,200 億美元債券與抵押擔保證券 (MBS)，以保持金融市場的流動性。

克拉里達指出，自去年 2 月新冠疫情爆發以來，Fed 偏好的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數，一直保持在 2.7% 的水準，如果通膨預期實現，他認為到明年底之前， 將達到 Fed 升息的必要條件。

芝加哥商品交易所（CME Group）的數據顯示，目前市場定價在利率預期方面已產生變化，與 Fed 基準利率掛鉤的期貨合約目前顯示，在 2022 年底之前升息的可能性只有 43.7%。

但市場對 Fed 政策前景的預期差距很大，而克拉里達的談話、尤其是他對通膨的看法，顯示 Fed 可能會更早採取行動。

克拉里達說：「如果今年的核心 PCE 上升 3% 或遠超過 3%，我認為這將不只是允許『適度』超過 2% 較長期通膨目標的範圍了。一如既往，任何預期都是有風險的，而我認為美國的通膨預期存在升溫的風險。」

Fed 去年為了實現全面與包容性的就業目標，允許通膨率「適度」高於 2% 以上。

儘管美國失業率已疫情高點觸及的 14.8% 下降至 5.9%，但與疫情前相比，目前美國就業人數仍少約 760 萬人。周三有「小非農」之稱的美國 ADP 公布，7 月民間部門新增就業 33 萬人，遠低於市場預期的 65.3 萬人，顯示就業增長力道明顯放緩。