〈台股盤前要聞〉鴻海Q3營收估持平Q2、陽明單季大賺一股本 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，鴻海召開法說，由於智慧型手機處於新舊機種交替期，第三季營收估持平第二季，但會有顯著年增；陽明第二季獲利爆發，大賺賺超過 1 個股本，貨櫃三雄上半年獲利合計達 1700 億元。以下是今 (13) 日必看重要財經新聞。

鴻海智慧手機新舊機種交替 Q3 營收估持平上季

鴻海 (2317-TW) 昨 (12) 日召開法說會，董事長劉揚偉指出，第二季出貨優於預期，也墊高比較基期，第三季估營收持平第二季、但會有顯著年增；市場關注智慧型手機，由於處在新舊產品交替期，估出貨將較上季下滑。閱讀全文...

陽明 Q2 賺超過 1 股本 上半年 EPS 17.88 元 貨櫃三雄合計獲利 1700 億元

貨櫃航商業者上半年獲利大噴發，陽明 (2609-TW) 昨 (12) 日公布財報，上半年稅後純益 590.52 億元，年增 6765.8%，每股純益 17.88 元，其中，第二季每股純益 10.39 元，一季就賺超過一個股本。閱讀全文...

鴻海上半年三率三升 純益 579 億元同期新高 EPS 4.18 元

鴻海 (2317-TW) 昨 (12) 日公告第二季財報，營收創高加上三率三升帶動下，稅後純益 297.79 億元，季增 6%、年增 30%，每股純益 2.15 元，歷史同期新高；上半年稅後純益 579.41 億元，年增 132%、每股純益 4.18 元，也是同期最佳。閱讀全文...

MSCI 台股權重雙降一持平 富邦媒升最多、台企銀降最大

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 14.30% 下調至 14.21%，調降幅度 0.09%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 16.31% 下調至 16.15%，調降幅度為 0.16%，在「MSCI 全球市場指數」權重持平為 1.78%。最新權重將在 8/31 收盤生效。閱讀全文...

新普持續與大股東鴻海合作電動車 瞄準特規產品

鋰電池模組龍頭新普 (6121-TW) 昨 (12) 日召開股東會，針對外界提問與大股東鴻海 (2317-TW) 的合作進度，董事長宋福祥指出，雙方在四輪電動車 (EV) 的合作持續進行中，新普將瞄準特規產品，並透過自身技術，拓展其他客戶，未來有機會將電動車打造成營運第三隻腳。閱讀全文...

華邦電：市場有新產能也非 DDR3 看明年需求很樂觀

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 昨 (12) 日召開股東會，總經理陳沛銘指出，目前利基型 DRAM 需求還是很強，即使明年有新產能開出，也不是 DDR3，看明年需求很樂觀；董事長焦佑鈞則說，高雄新廠投產後，未來每年產出將增加 15-20%。閱讀全文...

華航董座：貨運為今年營運主軸 客運 Q4 可望逐步轉強

華航 (2610-TW) 昨 (12) 日召開股東常會，董事長謝世謙表示，目前幾乎所有國家均實施邊境管制，客運業務要恢復到 2019 年疫情前水準希望渺茫，不過仍可望於第四季逐步轉強，今年營運主軸還是以貨運為主。閱讀全文...

永豐金黃蔭基：航海王主力撤退 台股低點估 16500 點

永豐金 (2890-TW) 昨 (12) 日舉行法說會，首席經濟學家黃蔭基表示，今 (2021) 年經濟成長率 (GDP) 將逐季下滑，至於台股，在航運股重挫後，主力撤退，預期大盤低點將見到 16500 點左右，建議投資人現在「增加現金部位、等待迷人價位」。閱讀全文...

開發金將換股取得中壽剩餘股權 溢價率約 17% 100% 併購達陣

開發金控 (2883-TW) 昨 (12) 日召開董事會決議通過股份轉換計畫，由開發金發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東，取得中國人壽剩餘流通在外的全部股權；若不加計凱基證券已持有之 8.66% 股權，此次股份轉換將對外取得中國人壽 44.05% 股權，溢價率約 17%，收購完畢後開發金將 100% 持有中國人壽。閱讀全文...