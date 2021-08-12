〈開發金併中壽〉換股取得剩餘股權溢價率約17% 100%併購達陣

開發金控 (2883-TW) 今 (12) 日召開董事會決議通過股份轉換計畫，由開發金發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東，取得中國人壽剩餘流通在外的全部股權；若不加計凱基證券已持有之 8.66% 股權，此次股份轉換將對外取得中國人壽 44.05% 股權，溢價率約 17%，收購完畢後開發金將 100% 持有中國人壽。

開發金 2017 年以每股約 35 元收購中壽 25.33% 股權，加上原有的近 10% 投資，開發金握有中壽 34.82%，將中壽納為子公司。

開發金去 (2020) 年 11 月 27 日宣布以公開收購方式轉投資中壽 21.13% 已發行股份，今年初啟動收購，至 2 月 2 日再進一步吃下中壽 21.13% 股權，加計開發金控及其子公司凱基證券原本已持有股份，綜合持股比例達 55.95%，順利完成持股過半目標。

開發金原本計畫在 2020 年底完成 100% 收購中壽股權，然而因為併購價格落差，開發金向金管會申請延長併購中壽的時程規劃，距離 2022 年 6 月 13 日的期限不到一年，因此併購進度一直備受關注。

開發金今日晚間召開重訊記者會表示，將使中壽成為開發金控 100% 子公司為既定目標，本次採取股份轉換方式，可加速相關時程並且一步到位，本次股份轉換的對價為中壽每一股普通股將可換得開發金控 0.80 股普通股、0.73 股特別股及現金新台幣 11.5 元，該對價是以雙方調整除權息後的價格為基礎，包括中國人壽即將發放的現金股利每股 0.4 元及股票股利 0.4 元，以及開發金控已發放之現金股利 0.55 元。

開發金表示，此次股份轉換對價已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。以中國人壽及開發金控於 8 月 12 日過去 20 日設算除權息的平均股價 25.42 元及 13.69 元，及特別股每股發行價格 10 元為基礎，溢價率約為 17%；若以 8 月 12 日當天雙方設算除權息的收盤價為基礎，溢價率亦約為 17%。

開發金控董事會今日也通過將於 10 月 1 日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後，完成股份轉換，屆時中國人壽將成為開發金控 100% 持股的子公司並依法下市。