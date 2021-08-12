〈永豐金法說〉黃蔭基：航海王主力撤退 台股低點估16500點

永豐金 (2890-TW) 今 (12) 日舉行法說會，首席經濟學家黃蔭基表示，今 (2021) 年經濟成長率 (GDP) 將逐季下滑，至於台股，在航運股重挫後，主力撤退，預期大盤低點將見到 16500 點左右，建議投資人現在「增加現金部位、等待迷人價位」。

黃蔭基表示，主計處公布第一季 GDP 預估 8.92%、第二季 7.47%、第三季 3.4%、第四季 3.16%，GDP 逐季下跌，但全年「保 5」樂觀。

黃蔭基進一步指出，東奧剛結束，我國奪得 12 面金牌，打敗 200 多個國家，巧合的是，台灣去年 GDP 達 3.11%、今年估 5.74%，兩年成長 8.8%，也是打敗 200 多個國家，顯示台灣經濟尚屬不錯；雖然今年基期墊高，明年經濟成長率可能低於今年，但仍可望逐季往上、漸入佳境，預估明年全年 GDP 為 3.5-4.5%。

至於台股在 7/15 漲到 18034 點後一路修正，黃蔭基表示，這波走勢主要是航運重挫後，出現見高的修正，加上景氣逐季下滑，預期大盤低點將見到 16500 點左右，目前從萬八跌到 17200 點止跌了一半，建議「增加現金部位、等待迷人價位」。

黃蔭基表示，航海王前波大漲，即使基本面亮眼但因為主力撤退，短線暫不宜看基本面；台股止跌指標看護國神山台積電，台積電若跌到 540 元以下就見買點。

黃蔭基進一步表示，這不代表台股高點已過，由於明年經濟逐季往上，在台股修正過後，台股第四季到明年春節前，都有機會再重見高點，以 PE 的 15 倍估算，大盤高點將達 18200 點。