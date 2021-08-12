MSCI台股權重雙降一持平 富邦媒升最多、台企銀降最大

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 14.30% 下調至 14.21%，調降幅度 0.09%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 16.31% 下調至 16.15%，調降幅度為 0.16%，在「MSCI 全球市場指數」權重持平為 1.78%。最新權重將在 8/31 收盤生效。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增 1 檔，刪除 1 檔，指數成分股將維持 87 檔，並有 17 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為富邦媒，其權重為 0.22%；而權重調降最多的成分股為臺企銀，權重為 0.16%。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家仍為中國，權重增加了 0.41%；而調降的部分，本次權重調降最多的國家為韓國，權重被下調 0.11%，其餘國家權重變化不大。

台灣自 5 月爆發疫情，第二季經濟景氣明顯受到干擾，6 月的領先指標及同時指標經回溯修正後之數據皆呈現下跌，但該月的景氣對策信號燈號仍是續呈紅燈，整體成長趨勢未變。在維持近 3 個月三級防疫警戒後，台灣本土疫情已受到控制且疫苗接種人次持續上升，未來隨著管制的放寬，非製造業活動有望恢復且加速成長，而製造業在國際需求供不應求的情況下成長速度也有望維持高檔，預料下半年台灣經濟景氣仍會呈溫和成長。

Delta 變種病毒在全球持續擴散，多國因疫情再起又開始恢復各種防疫措施，但疫苗施打率較高的國家仍是朝解封復甦之方向邁進，像是美國解封後近期多項經濟數據還是有優於預期的表現。近期受到疫情變化、製造業數據下滑及貨幣政策調整消息因素影響股市震盪幅度較大，建議投資人短期操作上仍須謹慎。